Federico Arnone è medaglia d’oro al 3° Open Calabria Karate FIJLKAM

L’AQUILA – Nei giorni 1, 2 e 3 novembre si è svolto a Cosenza il 3° Open di Calabria di Karate FIJLKAM Matteo Pellicone. La competizione compresa nell’elenco delle prove riconosciute per il ranking nazionale ha visto la partecipazione di 700 atleti provenienti da 96 società. La manifestazione organizzata dal comitato regionale Fijlkam Calabrese si è avvalsa del regolamento WKF (World Karate Federation). La gara considerata un banco di prova per i futuri atleti della nazionale ha da subito mostrato il suo elevatissimo livello tecnico grazie anche alla partecipazione di arbitri mondiali e nazionali.

L’aquilano Federico Arnone, nella categoria Cadet è riuscito a primeggiare su atleti di alto spessore che però nulla hanno potuto sulla sua supremazia tecnica ed interpretativa delle prove di kata. Il primo incontro ha visto Federico Arnone Vs Loris Miele (Club Arti Orientali Cantú), vinto per 3 a 0. Secondo incontro Vincenzo Pappalardo (FF.OO. Polizia di Stato) Vs Federico Arnone, vinto per 1 a 2; terzo incontro (semifinale): Guido Polsinelli (FF.OO. Polizia di Stato) Vs Federico Arnone, vinto per 0-3, finale Samuele Moscatelli (Club Arti Orientali Cantú) Vs Federico Arnone, vinto per 0-3.

Lavoro, impegno, tenacia, sacrifici e sudore insieme al lavoro di squadra con i Maestri Francesco Maffolini e Benedetto Arnone, il Dottore Mattia Cecchetti e la collaborazione scolastica del team della sezione B del Liceo Classico “D. Cotugno” di L’Aquila, hanno portato a questa medaglia d’oro, importantissimo risultato che conferma Federico Arnone come l’atleta italiano con il maggior punteggio e primo nel ranking nazionale Fijlkam (Federazione Italiana Lotta Judo Karate ed Arti Marziali).