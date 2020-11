Italia Nostra Pescara, le iniziative di novembre e dicembre 2020

“La Sezione pescarese di Italia Nostra ha cercato di marcare la sua presenza anche in questo difficile periodo con le sue iniziative online”

PESCARA – Riceviamo e pubblichiamo un alettera con cui Massimo Palladini, Presidente della sezione pescarese di Italia nostra, in tempo di limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria per Coronavirus, invita a seguire e supportare l’associazione e a continuare a seguirne e iniziative, di cui allega il programma per i prossimi mesi.

“Cari soci, cari amici di Italia Nostra, sento il bisogno di scrivervi per confermare il nostro legame di comunità, il nostro impegno condiviso per la difesa del patrimonio storico, del paesaggio, dell’ambiente e della cultura nel nostro territorio. La pandemia ci ha stretti in una morsa ormai dai primi mesi dell’anno e sta conoscendo una recrudescenza di cui misuriamo la virulenza, tanto più insidiosa in quanto ci coglie stanchi e provati dalla crisi. La Sezione pescarese di Italia Nostra ha cercato di marcare la sua presenza anche in questo difficile periodo con le sue iniziative svolte, come si dice oggi, “da remoto”; cioè utilizzando la rete internet e le sue possibilità. Non è stato semplice e dovrete scusare un rodaggio dovuto alla scarsa dimestichezza con il mezzo; inoltre abbiamo seguito e spesso rilanciato le battaglie che portiamo avanti incittà.Abbiamo dovuto sospendere le attività della biblioteca che, per fortuna, abbiamo potuto riprendere al Parco Sabucchi con la tradizionale formula estiva; in autunno abbiamo subito un nuovo stop, pur essendoci organizzati per una frequenza in sicurezza.

Non potendo più organizzare i consueti eventi ed incontri culturali, abbiamo chiesto ad esperti(soci ed amici di Italia Nostra) di produrre dei video brevi su argomenti di nostro interesse; essi sono stati pubblicati sul nostro canale YouTube (cercare ITALIA NOSTRA PESCARA) e sono ancora godibili; il Comune di Pescara ce li ha richiesti per una più ampia divulgazione. Abbiamo poi organizzato una vendita di opere d’arte donate da nostri amici e soci artisti, chiamandola ENTUSI-ASTA, per raccogliere fondi da destinare alle urgenze sanitarie del momento; il ricavato è stato offerto all’equipe del prof. Parruti dell’Ospedale Civile di Pescaraper l’acquisto di materiali di consumo .Abbiamo coltol’opportunità che l’estate al parco Sabucchi ci offriva per organizzarvi quattro eventi “in presenza”, all’aperto e connotevole concorso di pubblico; inoltre, nel cortile della Biblioteca/Teatro abbiamo ospitato concerti di musica classica organizzati con la L.A.A.D. e l’associazione Diventare Cittadini Attivi.Per le iniziative esterne siamo stati molto impegnati su quella che chiamerò “vertenza Rampigna”: una grande questione nata a seguito dei ritrovamenti archeologici che vogliamo mettere al centro di un grande parco sul fiume.

Per questo abbiamo proposto un Comitato a tutte le associazioni e, nelle Giornate Europee del Patrimonio, abbiamo portato più di 200 persone sui luoghi. Inoltre siamo stati presenti con interviste ed articoli di stampa sulle questioni del verde urbano e su variguasti edilizi ed urbanistici.Insomma un grande lavoro, svolto tra le difficoltà della pandemia. Rendere forte Italia Nostra significa accrescere questa capacità di intervento, distribuirla su più spalle, permetterci di portare avanti lenostre battaglie edi produrre eventi culturali di alto livello. Per questo l’invito a rinnovare la tessera ed a promuovere il proselitismo, soprattutto tra i giovani,non è un fatto rituale. Solo una base associativa ampia, partecipe ed attiva può permetterci di essere una significativa presenza nel panorama culturale cittadino, efficace difesa dell’integrità territoriale. Con questa mia riceverete anche il programma dei tre eventi di fine anno che terremo ancora “da remoto”; vedrete che abbiamo scelto delle riflessioni sulle nostre realtà con uno sguardo ai loro risvolti nazionali. Una buona fine perché ci sia un buon inizio nel 2021.Vi saluto con i miei auguri, anche a nome del Comitato Direttivo della Sezione e vi rinnovo l’invito ad aderire ad Italia Nostra ed a partecipare alle sue iniziative

Programma bimestrale Novembre-Dicembre 2020

Gli incontri si terranno online,tramite Piattaforma digitale Microsoft teams, cliccando sul link che verrà inviato, di volta in volta, tramite e-mail a tutti gli iscritti a Italia Nostra ed a tutti coloro che ce ne faranno richiesta primadi ciascun incontro, scrivendo a: pescara@italianostra.org

NOVEMBRE 27 Venerdì, ore 18

Incontro conl’antropologa Maria Concetta Nicolai, curatrice del volume di Remy D’Hauteroche: “1806 -un anno in Abruzzo”, Fortunato Ambrosini Editore, di cui si presenta la seconda edizione di Adelmo Polla Editore. Si tratta dello stralcio riguardante Pescara, Loreto Aprutino ePenne del memoir:“La vie militaire en Italie sous le premier Empire” pubblicato nel 1894 e scritto da un tenente francese al seguito del generale Massènae di Giuseppe Bonaparte che prendeva possesso del trono di Napoli. Mentre si riaccende l’attenzione sulla Piazzaforte di Pescara, il racconto ce ne offre scene di vita, avventure galanti, scontri e incontri con briganti e frati. M. C. Nicolai lo inquadra nell’epoca e sottolinea usi e tradizioni del tempo, cogliendo il filo che li lega alla nostra storia. Presenta Massimo Palladini.

11 Dicembre, Venerdì, ore 18

Per il ciclo Paesaggi Letterari:-Provincia clandestina. Mario Pomilio e “La compromissione”. Incontro con lo scrittore e giornalista teramano Simone Gambacorta, che parlerà del romanzo “La compromissione”con cui Mario Pomilio ha vinto nel 1965 il Premio Campiello e che rappresenta, con Il quinto evangelioe con Il Natale del 1833 (Premio Strega), uno dei vertici toccati dalla narrativa dello scrittore,nato a Orsogna nel 1921 e morto a Napoli nel 1990.La compromissione, ambientata a Teramo, è un’opera emblematica del percorso pomiliano ed è anche un romanzo capace di lumeggiare -sulla scorta della problematicità che lo permea -certo clima dell’Italia del dopoguerra. Si direbbe anzi che Pomilio, attraverso quella storia complessa e smerigliata, abbia individuato una costante della sintassi politica nostrana, sia precorrendo i tempi del“compromesso storico” sia riallacciandosi allegoricamente (specie sulla spinta di talune sue analisi critiche sulla letteratura di De Roberto) al“tradimento” che il Meridione subì nel processo di unificazione nazionale. Presenta Lucilla Sergiacomo.

15 Dicembre Martedì, ore18

Incontro con Raffaele Giannantonio, professore associato di Storia dell’Architettura -Università “G. D’Annunzio”-Chieti-Pescara, autore del libro “Il Vate e l’architettura”, IanieriEdizioni 2019. Vi si raccontano sostanzialmente sei tappe di un appassionante viaggio a tema nell’opera dannunziana e, con essa, nella storia dell’architettura…. Giannantonio ci fa così scoprire non solo la grande curiosità, competenza e capacità descrittiva ed estetica che d’Annunzio aveva nei confronti dell’architettura -di case, compresi i particolari degli interni, città e paesi -sempre inserita nel complessivo ambiente urbanistico e paesaggistico, ma ci fa anche apprezzare meglio aspetti non marginali… dell’arte narrativa, poetica e drammaturgica del Vate.”(dalla presentazionedi A.D.Marianacci). Presenta Massimo Palladini,con intervento di Piero Ferretti. A fine incontro, Auguri per le prossime Festività natalizie, brindando, virtualmente, con spumante e panettone.

*La sezione I.N, d’intesa con la L.A.A.D. e il Comune di Pescara gestisce anche nella nuova sede la Biblioteca “Falcone e Borsellino” ed ha bisogno di volontari che assicurino il suo funzionamento per un massimo di 2 ore settimanali (a/m o p/m) .In attesa della riapertura verranno organizzati corsi formativi.

Come aderire a Italia Nostra

L’adesione all’Associazione Italia Nostra per l’anno sociale 2021 potrà essere effettuata, utilizzando il conto corrente postale n. 14030654i ntestato a Italia Nostra, sezione di Pescara o tramite bonifico bancario con IBAN IT94 Y076 0115 4000 0001 4030 654 (fiscalmente detraibile). La sede dell’Associazione in Pescara, viale Bovio, 446, è temporaneamente chiusa al pubblico, causa Covid19. Pertanto, tutte le informazioni sulle attività dell’Associazione si possono trovare sul sito: www.italianostra.pescara.it, nonché su Facebook;inviando una e-mail a: pescara@italianostra.orgo un messaggio telefonico al n. 085.2122710QUOTE ASSOCIATIVE COMPRENSIVE DELL’ABBONAMENTO AL PERIODICO “ITALIA NOSTRA”Socio ordinario €35,00(quota triennale € 90,00). Socio sostenitore €100,00(quota triennale € 270,00). Socio familiare €20,00( quota triennale € 50,00). Socio studente (18 -26 anni ) €15,00 (quota triennale €40,00). Socio giovane (fino a 18 anni) €10,00(quota triennale €25,00). Socio estero €60,00(da versare alla Sede Centrale). Classe scolastica €30,00(con 3 copie di IN). Si invitano soci e simpatizzanti a destinare il 5 PER MILLE dell’irpef a sostegno delle attivitàdi Italia Nostra, trascrivendo il codice fiscale n. 80078410588 sulla propria dichiarazione dei redditi. Regalare unatessera I.N. a Natale è un dono utile e gradito.