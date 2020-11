Pescara, via Tirino: partono i lavori di riqualificazione

Mascia: “Intendiamo andare avanti con una serie di cantieri che migliorino costantemente la viabilità di Pescara e consentano ai cittadini di circolare in sicurezza”

PESCARA – Sono iniziati come previsto questa mattina i lavori di riqualificazione di via Tirino, nel tratto tra via Musone e la rotatoria all’imbocco di via Clitumno. Sarà completamente rinnovato il manto d’asfalto, con fresatura e posa in opera, e sarà curata la messa in quota dei chiusini, in modo da migliorare la percorribilità della strada; sarà quindi realizzata la nuova segnaletica verticale e orizzontale.

“Si tratta di un lotto di lavori particolarmente atteso – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia – rientrante in un pacchetto di opere di riqualificazione di vie e piazze cittadine con un programma che stiamo attuando da mesi con particolare riguardo per le zone periferiche della città. Intendiamo andare avanti con una serie di cantieri che migliorino costantemente la viabilità di Pescara e consentano ai cittadini di circolare in sicurezza”.

La presenza del cantiere obbliga un restringimento della carreggiata, con divieto di sosta e di fermata delle auto sul tratto di strada interessato. I lavori termineranno entro questa settimana.