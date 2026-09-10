Italia–Giappone: imprese e nuovi investimenti in Abruzzo

SAN SALVO – Rafforzare il dialogo economico tra Italia e Giappone e consolidare l’Abruzzo come territorio strategico per gli investimenti esteri: è l’obiettivo dell’evento promosso dall’Assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo, con il patrocinio del Comune di San Salvo e il supporto del Mimit, in programma il 15 settembre alle 15:00 al Teatro comunale di San Salvo. Un appuntamento dedicato alle imprese giapponesi presenti sul territorio, realtà che da anni contribuiscono alla crescita industriale regionale.

L’Abruzzo si conferma una regione attrattiva per gli investitori esteri, capace di integrare politiche industriali nazionali e strategie territoriali mirate. La presenza di aziende giapponesi consolidate rappresenta una testimonianza concreta del valore del territorio e delle opportunità che offre. L’incontro di San Salvo punta proprio a rafforzare queste relazioni e a generare nuove occasioni di sviluppo per le imprese locali.

«L’evento è un confronto diretto con le aziende giapponesi attive in Abruzzo – Honda, Denso, Delta Toray, Toppan Irplast, Nippon Sanso e Nsg Pilkington – e mira a valorizzare esperienze di radicamento, intercettare esigenze operative e presentare strumenti utili a consolidare l’attrattività della regione», spiega l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto)

Il programma prevede i saluti del ministro Adolfo Urso, del presidente della Regione Marco Marsilio, del sottosegretario Fausta Bergamotto, del capo Dipartimento per il Sud Giuseppe Romano, del presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever e del presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Lorenzo Dattoli. Sarà presente anche il vice ambasciatore del Giappone in Italia Yujiro Hayashi. A seguire, un panel dedicato alle esperienze delle imprese giapponesi in Abruzzo.

L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato dalla Regione Abruzzo insieme al Mimit a Expo 2025 Osaka, dove il Padiglione Italia rappresenta una vetrina internazionale per le eccellenze industriali, artigianali e culturali abruzzesi.

L’evento arriva inoltre in un momento di forte dinamismo industriale: Toppan Irplast ha avviato un investimento da 62 milioni di euro nel sito di Atessa per una nuova linea Brückner LISIM, mentre Nsg Pilkington ha investito 80 milioni di euro nel rifacimento del forno Float di San Salvo, con interventi che riducono i consumi idrici del 90%. A ciò si aggiunge la nuova commessa Stellantis per la produzione di parabrezza destinati al Ducato di Atessa.