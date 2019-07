Italia Beach Soccer 2019 fa tappa a Martinsicuro

Domenica 28 luglio la spiaggia truentina ospiterà una tappa promozionale dell’evento con le nazionali di Italia, Portogallo, Canada e Bielorussia

MARTINSICURO – Domenica 28 luglio la spiaggia di Martinsicuro ospiterà una tappa promozionale del tour dell’Italia Beach Soccer 2019. A sfidarsi, in questa spettacolare disciplina che, negli anni, ha conquistato sempre più appassionati in tutto il Paese, ma non solo, le nazionali di Italia, Portogallo, Canada e Bielorussia. In campo, nel nuovissimo impianto di beach soccer creato dall’Amministrazione comunale in un tratto di spiaggia funzionale alla pratica di discipline sportive, in grado di coniugare sport e spettacolo, sul Lungomare Europa (all’altezza dello Chalet Uma Beach/Camping Riva Nuova), si sfideranno tanti campioni del passato e atleti amatissimi di questo sport che, tra palleggi sopraffini, colpi al volo, acrobazie e giocate strabilianti, sapranno certamente incantare il pubblico che, a queste sfide, accorre sempre numeroso.

PROGRAMMA

La kermesse si aprirà ufficialmente alle ore 9:30. Alle ore 10:00 e alle ore 11:00 ci saranno le due semifinali, con le gare che saranno intervallate da musica, spettacoli ed animazione. Dopo l’ovvia pausa nelle ore più calde della giornata le sfide riprenderanno nel pomeriggio: alle ore 17:00 spazio alla finale per il 3° e 4° posto, alle ore 18:00 la finalissima decreterà il vincitore della tappa di Martinsicuro. Dalle ore 19:00 la premiazione delle squadre in campo.

“Martinsicuro conferma, ancora una volta, la sua grande vocazione sportiva e turistica così, dopo il grande beach volley tricolore a fine giugno, le nostre spiagge accoglieranno i campioni del beach soccer e tante leggende del calcio nazionale ed internazionale che, ne siamo convinti, proporranno uno spettacolo unico che attirerà tantissimi spettatori ed appassionati, un importante volàno promozionale per il nostro territorio che, grazie anche ai tanti eventi sportivi, sta diventando uno dei punti di riferimento dell’estate sulla costa Adriatica” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri. “Ci teniamo a ringraziare l’organizzazione e, in particolare, Maurizio Iorio, apprezzato ed ex bomber di tante squadre di Serie A, oggi anima, promoter e organizzatore dell’Italia Beach Soccer, per aver scelto il nostro territorio per la tappa teramana del 2019 ed invitiamo tutti, soprattutto i nostri concittadini ed i tanti villeggianti che affollano la nostra Città, a venire a godersi questo spettacolo”.

Il programma definitivo non è ancora stato comunicato, ma non mancheranno piacevoli sorprese. “Gli Azzurri, reduci dalle tournée disputate alle Isole Cayman in apertura di stagione e poi ad Aosta, Sharm el Scheikh, Montesilvano e Patti, si esibiranno nei prossimi giorni a Ostia, a Marotta e a Porto S. Elpidio prima di giocare, il prossimo 28 luglio, a Martinsicuro. Infine, nel mese di agosto, sbarcheranno in Cina dove il beach soccer verrà proposto in anteprima assoluta” sottolinea Maurizio Iorio, anima ed organizzatore della kermesse.

“L’evento si annuncia di grande richiamo anche per lo spettacolo che il calcio sulla sabbia, giocato a questi livelli, è in grado di regalare. Ne fa fede lo straordinario successo registrato nell’ultimo week-end a Patti Marina dove il quadrangolare tra Italia, Brasile, Svizzera e Argentina ha suscitato entusiasmo con giocate di elevato contenuto tecnico. Ha vinto a sorpresa la Svizzera, ma l’Italia, che schierava tra gli altri Di Livio, Ganz, Pelizzoli, Di Michele e Ganci è stata a lungo applaudita. Nelle precedenti esibizioni si sono visti in campo anche i vari Sorrentino, Berrettoni, Ruotolo, Maini, De Ceglie e così via. Proprio Patti Marina, come quest’anno Martinsicuro, è stata inserita nel calendario ufficiale IBS, con tanto di riprese Sky, dopo l’evento promozionale della scorsa stagione. Ringraziamo l’Amministrazione truentina, ed in particolare il Sindaco Vagnoni ed il Consigliere delegato allo Sport, Casmirri, che si sono spesi personalmente per portare a Martinsicuro lo spettacolo del beach soccer, questa scelta è stata premiata con un evento “sperimentale”, ma carico di suggestione e destinato, come ci si augura, a trovare successivamente uno spazio nel calendario sempre più fitto del beach soccer IBS”.

Al momento bocche cucite dall’organizzazione su quali saranno i campioni che vestiranno la mitica maglia Azzurra nella tappa di Martinsicuro del 28 luglio.