Amedeo D’Aurelio nuovo Presidente del Rotary Club Pescara Ovest

PESCARA – È l’ingegner Amedeo D’Aurelio il nuovo Presidente del Rotary Club Pescara Ovest ‘Gabriele D’Annunzio’ di Pescara. Il Passaggio del Martelletto è avvenuto nel corso di una serata conviviale organizzata nello stabilimento ‘Penelope al Mare’ alla presenza del vecchio e del nuovo Consiglio Direttivo e di tutti i Soci presenti al completo per la cerimonia che, ogni anno, segna l’inizio di un nuovo anno rotariano di iniziative e attività. Presenti anche le Istituzioni con il sindaco di Pescara Carlo Masci, e l’atleta campione paraolimpico Andrea Silvestrone, oltre che i Presidenti degli altri due Club Service Rotary, Michele Serra e Massimo Di Cintio.

A segnare la chiusura dell’anno è stato il Past President Armando Ferraro che, non senza emozione, ha tracciato un bilancio positivo dell’anno appena trascorso, “un anno importante, che ha visto nuovi ingressi nel nostro Club Service, ma soprattutto ha segnato l’avvio di iniziative di solidarietà che andranno proseguite, soprattutto nei Paesi più poveri del mondo, dove stiamo dando un contributo importante nella costruzione di nuovi pozzi d’acqua, utili a garantire un minimo fabbisogno a interi villaggi i cui abitanti devono camminare per ore a piedi per raggiungere una prima fonte disponibile. Io cedo il Martelletto al nuovo Presidente, che sicuramente saprà ben fare, e resto a disposizione per il futuro del nostro Club”.

“E io attingerò a piene mani all’esperienza preziosa dell’amico Ferraro – ha subito detto il neo-Presidente D’Aurelio -. Nel nuovo anno rotariano dovremo avere due obiettivi: il primo, rafforzare i legami all’interno del nostro Club, non per produrre utilità per i nostri soci, ma per avviare azioni coordinate che godano del favore unanime, unico strumento per garantire il successo delle nostre iniziative. Poi l’apertura verso il territorio, la capacità di intercettare le sacche della necessità e di saper mettere a frutto le nostre rispettive esperienze e competenze per rispecchiare quelli che sono l’anima e lo spirito del nostro Club, al servizio degli ultimi. Continueremo sicuramente la campagna anti-poliomelite e avvieremo altre attività di supporto e sostegno. Senza dimenticare le conviviali dedicate alla conoscenza, anche al fine di avvicinare al nostro Club i più giovani che devono dare nuova linfa e una spinta incisiva, anche a livello propositivo, al nostro agire”. Subito dopo la Cerimonia del Passaggio del Martelletto seguito dal suono della campana.

La nomina del nuovo Presidente ha di fatto determinato anche l’attribuzione delle altre cariche ovvero: Marianna Forcucci Segretario; Tesoriere Sergio Venturoni; Past President e componente del Direttivo Armando Ferraro; Presidente Incoming Luciana Vecchi; Vicepresidente Paolo Albanese; Prefetto Mimmo Marcantonio; Consiglieri Douglas W. Anderson, Enzo Bellomo, Rocco Pasetti, Lino Polidori, Daniela Mameli: Comunicatore Lino Polidori; Presidente Commissione Effettivo Angelo Della Penna; Presidente Commissione Amministrazione Giancarlo Grossi; Presidente Commissione Fondazione Rotary Douglas W. Anderson; Presidente Commissione Pubblico Interesse Sara Tacconi; Presidente Commissione Azione Giovani Domenico Natale; Presidente Commissione Handicamp – Community Service Gilberto Di Clemente.