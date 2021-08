L’ISA con “Buon compleanno Astor” a Castel del Monte: ecco quando

Il concerto omaggio dell’ Istituzione Sinfonica Abruzzese ad Astor Piazzolla per i cento anni dalla sua nascita si terrà il 26 agosto

CASTEL DEL MONTE – Proseguono gli appuntamenti della rassegna “I borghi e la memoria”, vincitrice del progetto speciale del FUS, una rassegna che mira a dare ancora più lustro e linfa vitale, attraverso lo spettacolo dal vivo, ai meravigliosi borghi che popolano la nostra amata montagna. Questa settimana l’appuntamento è per il 26 agosto alle 19.00a Castel del Monte nella zona sportiva San Salvatore/Palestra Comunale. Lo spazio ospiterà il concerto dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese “Buon compleanno Astor”.

Il concerto e il programma possiedono tantissime sfaccettature di quell’affascinante genere che è il tango rioplatenese, e non solo: l’obiettivo primario di questo programma è quello di elogiare la figura di Astor Piazzolla a 100 anni dalla nascita, che avvenne a Mar del Plata, l’11 Marzo 1921, ma anche di porre in risalto altri compositori che si cimenteranno in questo genere, da Carlos Gardel a Anìbal Troilo, da I. Stravinskij a Isaac Albeniz; i primi costituirono la cosidetta “Epoca de Oro” del tango mentre con i secondi, il concerto mostra come anche compositori antecedenti a Piazzolla si siano cimentati nel tango creando una grande varietà stilistica nel corso dei suoi cento anni di composizioni.

Programma

1. Tangazo, A. Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992)

2. El dia que me quieras, C. Gardel (Tolosa, 11 dicembre 1890 – Medellin, 24 giugno 1935)

3. Por una cabeza, C. Gardel

4. Adios nonino, A. Piazzolla

5. Tango, I. Stravinskij (Lomonosov, 17 giugno 1882 – New York, 6 aprile 1971)

6. Tango in re, I. Albeniz (Camprodon, Catalogna 29 maggio 1860 – Cambo-les-Bains ,Pirenei

atlantici, 18 maggio 1909)

7. Che bandoneon, A. Troilo (Buenos Aires, 11 luglio 1914 – Buenos Aires, 18 maggio 1975)

8. Oblivion, A. Piazzolla

9. Libertango, A. Piazzolla

INFO AL PUBBLICO

Gli ingressi agli spettacoli sono gratuiti.

Per info 339.4681882 o tracomunicazione@gmail.com.

Si ricorda al pubblico che a partire dal 6 agosto per accedere all’area degli spettacoli, sarà necessario esibire il green pass e un valido documento di riconoscimento d’identità. Sono esenti dall’obbligo i minori di 12 anni e i soggetti provvisti di adeguata certificazione medica.