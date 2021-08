“Facciamo a pezzi Shakespeare” in scena a Trasacco: ecco quando

Lo spettacolo, che rientra all’interno del programma “TrasaccAgosto 2021”, andrà in scena il 26 agosto in Piazza Matteotti

TRASACCO – Lo spettacolo della compagnia Teatranti Tra Tanti “Facciamo a pezzi Shakespeare” approda domani a Trasacco dopo il successo di pubblico e critica ottenuto durante le numerose repliche estive. Lo spettacolo che vede la regia di Alessandro Martorelli, anche protagonista della pièce insieme ad Antonio Pellegrini e Alessandro Scafati, sarà messo in scena domani 26 agosto a partire dalle 21 in P.zza Matteotti.

Una sfida ardua e folle: prendere le opere più famose di William Shakespeare e metterle in scena in tutti gli stili teatrali possibili. Dalla tragedia, alla commedia dell’arte, passando per il teatro d’avanguardia, l’improvvisazione, il teatro dialettale, fino al Musical. Il risultato è uno spettacolo così esilarante ed esplosivo che di sicuro avrebbe fatto divertire anche il Bardo… forse. Veloce, spiritoso e fisico, strappa risate sia a chi ama il Bardo, sia, e soprattutto, a chi lo odia.

“Facciamo a pezzi Shakespeare” è un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo e al teatro in tutte le sue forme, in cui gli attori si fanno letteralmente in 100 per portare in scena tutti i principali personaggi delle opere, trascinando con sé il pubblico in una sorta di follia shakespeariana dove si ride anche per i delitti più atroci.

L’evento rientra all’interno del programma “TrasaccAgosto 2021”, organizzato dall’amministrazione comunale di Trasacco.

Ingresso gratuito.