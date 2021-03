Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ Pescara, boom di iscrizioni per l’anno 2021-2022

In controtendenza rispetto al dato nazionale, le iscrizioni si sono chiuse con 200 nuovi studenti che a settembre inizieranno la formazione

PESCARA – “Sono ben 200 gli studenti nuovi iscritti per il prossimo anno scolastico all’Istituto Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara. È quanto emerge dal dato ufficiale inerente i nuovi ingressi, che certifica in modo chiaro come, in assoluta controtendenza rispetto al dato nazionale che vede tutti gli Istituti professionali in calo di preferenze, il nostro Istituto continui a rappresentare sul territorio regionale un punto di riferimento per la formazione didattica e professionale dei ragazzi. Peraltro parliamo di una crescita costante di circa 40-50 unità ogni anno, che stiamo registrando già dal 2019, che sicuramente trova le sue fondamenta nell’azione di rilancio e di promozione dei nostri sei indirizzi di studio”. Lo ha detto la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani commentando il dato ufficiale sulle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 all’Istituto Professionale di Stato Industria, Artigianato e Servizi ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara.

“Quest’anno organizzare, nonostante il Covid-19, gli Open Day in presenza, ovvero le giornate di incontro con potenziali futuri studenti e con le relative famiglie per presentare e illustrare loro tutta l’offerta formativa della nostra scuola, è stata una vera sfida – ha ricordato la dirigente Ascani -. Là dove molti Istituti hanno scelto le formule del contatto on line, dunque da remoto, utilizzando anche l’ausilio di filmati caricati sui vari portali e social, l’Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ ha scelto di incontrare di persona ragazzi, mamme e papà, per accompagnarli fisicamente a visionare e a scoprire i nostri laboratori, che sono l’anima della nostra scuola: dalle aule dedicate ai Mat, ovvero i corsi di studio in Meccanica e Assistenza Tecnica, dunque meccanica, idraulica, tutto il ramo dell’elettronica, sino ai laboratori del benessere, dagli spazi per i nostri commerciali all’ottica e all’odontotecnica sino alla moda e alla formazione dei Servizi sociali-Oss.

Non solo: i genitori, ma anche gli stessi ragazzi, che comunque si accingono a fare una scelta importante per i successivi cinque anni della loro vita, decidendo dove proseguire il proprio percorso di studi, scelta che sicuramente inciderà sulla scelta del futuro lavoro e nella ricerca di una occupazione, hanno anche avuto l’occasione di incontrare i nostri docenti, di conoscerli, parlarci, esprimere e fugare eventuali dubbi e perplessità. Abbiamo organizzato i nostri Open Day in assoluta sicurezza, dunque ricorrendo al metodo delle prenotazioni, in modo da poter contingentare con precisione scientifica il numero delle presenze a scuola, affidando ogni famiglia a un docente, adottando tutte le misure anti-Covid, dall’uso delle mascherine ai sanificatori al distanziamento.

Anzi, i nostri studenti dell’indirizzo Moda hanno confezionato personalmente delle mascherine di protezione fashion, da indossare sopra quelle chirurgiche, che abbiamo donato agli studenti in visita. E tale scelta – ha proseguito la dirigente Ascani – è stata vincente: le iscrizioni si sono chiuse con 200 nuovi studenti che a settembre inizieranno il proprio percorso formativo all’Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’, peraltro confermando un trend in crescita iniziato con le iscrizioni di 130 nuovi studenti per l’anno scolastico 2019-2020, e proseguito lo scorso anno con 150 nuovi studenti per l’anno 2020-2021. E non è finita, perché storicamente la nostra è una scuola in cui accogliamo molti nuovi studenti anche tra giugno e settembre, frutto di qualche ripensamento post-esame di terza media o di un ultimo confronto in famiglia, e infatti lo scorso settembre abbiamo ricevuto 20 nuovi studenti, quasi tutti confluiti nell’indirizzo Mat o benessere e tutto lascia presagire che anche quest’anno registreremo tale dato”.