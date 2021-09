Ipsia “Marino” a Teramo, sopralluogo di Frangioni e Ranieri

TERAMO – Come concordato con il comitato degli insegnanti, questa mattina, il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Luca Frangioni e il dirigente provinciale, Francesco Ranieri, hanno compiuto un sopralluogo alla struttura dell’Ipsia “Marino” a Teramo. La scuola, com’è noto, è stata chiusa – in gran parte – nel 2017 in seguito al risultato dell’indagine sulla vulnerabilità sismica (corredata di indagine statica) con un risultato pari allo zero.

“Con noi anche una delegazione degli insegnanti e la dirigente scolastica, Stefania Nardini – spiega il consigliere delegato Luca Frangioni – al centro della riflessione la proposta degli inseganti di riaprire un’ala della scuola con interventi di consolidamento. Non è certo una decisione che può prendere la Provincia ma dobbiamo interessare la Protezione Civile aprendo una procedura di verifica. Cosa che faremo immediatamente. Solo all’esito potremo decidere quale direzione prendere”.