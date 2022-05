“Inventiamo una banconota!”, cerimonia di premiazione a L’Aquila

Le cinque scuole abruzzesi che hanno superato la prima fase di selezione premiate il 24 maggio presso la filiale della Banca d’Italia

L’AQUILA – Martedì 24 maggio 2022, alle ore 10,00, presso la Filiale di L’Aquila della Banca d’Italia, in Corso Federico II n. 1, si terrà la cerimonia di premiazione delle 5 scuole abruzzesi che hanno superato, tra i 142 candidati delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna, la prima fase di selezione della Nona edizione del Premio per la scuola ‘Inventiamo una banconota’, una competizione ideata dalla Banca d’Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione rivolta a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.

All’incontro interverrà per ciascun istituto una delegazione composta dagli insegnanti e dagli studenti che hanno realizzato il progetto premiato. Saranno presenti i membri della Giuria interregionale che ha selezionato i bozzetti: Massimo Calvisi, Temporaneo Responsabile della Filiale di L’Aquila della Banca d’Italia, Ada D’Alessandro dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Giuliana Birindelli, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara e Sindaco effettivo della Banca d’Italia, Antonio Gasbarrini, critico d’arte e saggista e Monica Pelliccione, giornalista e scrittrice.

Per esigenze organizzative e per assicurare il rispetto delle norme anti-Covid, si richiede la comunicazione anticipata dei nominativi dei giornalisti e tecnici presenti entro le ore 17,00 del giorno 23 maggio 2022 inviando una mail a: laquila.segreteria@bancaditalia.it.