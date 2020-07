Interruzione idrica a Pescara, Cepagatti, Pianella e altri comuni

Aggiornamento a seguito dell’ulteriore monitoraggio della distribuzione idrica e dei relativi consumi dell’utenza. Coinvolti anche alcune zone dei comuni di Pescara, Torre de’ Pesseri, S. Giovanni Teatino e Spoltore

PESCARA – Causa carenza idrica favorita dalla alte temperature e consumi elevati di acqua potabile, anche per usi impropri, si conferma l’interruzione idrica dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo nei seguenti giorni:

martedì 28 luglio

mercoledì 29 luglio

giovedì 30 luglio

venerdì 31 luglio

sabato 1 agosto

domenica 2 agosto

lunedì 3 agosto

dei seguenti serbatoi:

CEPAGATTI:

-Serbatoio Villareia zona interessata Villareia

-Serbatoio Vallemare zona interessata Vallemare

-Serbatoio Capoluogo zona interessata Centro Urbano

– Via Capone, C.da Piano Marino Zona Artigianale, Fraz Villanova (Via Siracusa, Via Bologna, Via Torino, Via Valignani, Via Sardegna e Via Aurora)

ROSCIANO:

-Serbatoio Piano Ciero zona interessata Capoluogo, C.da San Martino, C.da Tratturo fino a Villa Oliveti Viale Colli, Valle Galelle, Via Sant’Andrea, C.da Sant’Andrea, Villa San Giovanni fino a C.da Solagne

-Serbatoio Colle Sant’Angelo zona interessata Via Madonna della Pace, zona Ind.le, Via della Stazione

-Serbatoio Villa Oliveti zona interessata intero territorio Villa Oliveti

-Serbatoio Villa Badessa zona interessata intero territorio Villa Badessa

-Via del Vallone

PIANELLA:

-Serbatoio Poggio del Sole zona interessata C.da Vicenne sud, C.da Conoscopane, C.da Nardangelo

-Serbatoio Cerratina zona interessata frazioni Cerratina e Castellana

-Serbatoio Sabucchi zona interessata C.da Vallegnorasabella, c.da San Giuliano, C.da Pratelle, C.da Santa Lucia

– C.da Astignano- C.da Morrocino

dalle ore 23,00 alle ore 06,00 nei seguenti giorni:

giovedì 30 luglio

sabato 1 agosto

lunedì 3 agosto

chiusura dei seguenti serbatoi:

TORRE DE PASSERI:

– Presa in carico Cimitero zona interessata : Cimitero, Via Einaudi, Via Orientale-incrocio Via Dante Alighieri, Via D’Annunzio, Via Castagna, Via Impastato, Via Fara Vecchia fino alle case Comunali, Via San Clemente, Via Wojtyla, Via della Carrozza, Via degli Alpini, Via Battisti, Via Michetti.

SPOLTORE:

– Serbatoio Santa Teresa zona interessata : Frazione Santa Teresa, Via del Mare Adriatico fino a confine Villa Raspa (concessionaria Oriente)

dalle ore 23,00 alle ore 06,00 nei seguenti giorni:

venerdì 31 luglio

domenica 2 agosto

chiusura dei seguenti serbatoi:

SAN GIOVANNI TEATINO:

– Serbatoio Sambuceto zona interessata : Sambuceto centro, Via Cavour, Via Amendola, Via Mazzini, Corso Italia

SPOLTORE: –

– Serbatoio Villa Raspa zona interessata: frazione Villa Raspa, C.da Frascone

dalle ore 24,00 alle ore 06,00 nei seguenti giorni:

martedì 28 luglio

mercoledì 29 luglio

giovedì 30 luglio

venerdì 31 luglio

sabato 1 agosto

domenica 2 agosto

lunedì 3 agosto

parzializzazione del seguente serbatoio:

PESCARA:

-Serbatoio Valle Furci zona interessata Zona alta Pescara Colli, strada Colle Scorrano e traverse, Strada Colle di Mezzo.