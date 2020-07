Notizie del 28 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: restano 13 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 28 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 27 luglio parlava di 9 nuovi casi. 13 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 100 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 471 pazienti deceduti; 2783 dimessi/guariti. I positivi erano 114.

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 170, i decessi 5. I positivi erano 12581: i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 45, 740 quelli ricoverati con sintomi, 11796 quelli in isolamento domiciliare.

Discorde il parere degli infettivologi. Da una parte il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova sostiene che ci vogliano”Meno paura e meno ansia e più attenzione. A cosa sono dovute queste forti oscillazioni giornaliere nel numero di contagi? Il calcolo giorno per giorno non ha tanto senso, e risente del numero di tamponi fatti, che il sabato e la domenica sono meno. Dobbiamo considerare una media settimanale ponderata, e se lo facciamo, vediamo che la curva è in costante decremento. […] È importante invece che le terapie intensive si siano svuotate: abbiamo numeri a due cifre, a fronte di 4200 persone nelle settimane più calde dell’epidemia. Non possiamo proprio quindi dire che va tutto male. Ma dobbiamo vigilare, tracciare i contatti, isolare i positivi: meno ansia e più attenzione. Non trovo corretto terrorizzare le persone, mentre è invece giusto spiegare che occorre rispettare il distanziamento, lavarsi le mani e usare le mascherine, quando serve”. Dall’altra, in una intervista rilasciata al Messaggero, il professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ha dichiararato che “Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il Coronavirus non a ottobre-novembre”.

Diverse anche le impresioni circa l’eventuale proroga dello stato di emergenza. Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, a ‘Stasera Italia’ su Rete4, ha dichiarato di nono essere d’accordo nel prolungare lo stato d’emergenza perché non si può dare l’immagine di un Paese di untori che non sa uscire dalla crisi. I turisti e gli investitori continuerebbero a scappare e chi comincia a riprendersi si troverebbe nuovamente nel panico per la paura di un nuovo lockdown. Di parere diverso il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, per il quale lo stato di emergenza é necessario perché l’epidemia c’é ancora.