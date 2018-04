Morso da tre cani a Introdacqua, veterinario in ospedale

SULMONA – Un veterinario 53enne di Sulmona è finito in ospedale, con cinquanta punti di sutura a una gamba e trenta giorni di prognosi, dopo essere stato aggredito e morso da due cani pitbull e da un cane corso. E’ accaduto a Introdacqua, nella frazione Cantone.

Se non fosse stato per la sua pronta reazione e per la vicinanza del padre al momento dell’aggressione, le conseguenze per il veterinario probabilmente sarebbero state molto più gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri che, con l’aiuto della Asl, hanno catturato i tre cani, ora rinchiusi in un canile.