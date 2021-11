Inps, in arrivo bando per l’ammissione alla pratica forense in Abruzzo

REGIONE – L’INPS Abruzzo comunica che è di imminente pubblicazione il Bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS nella Regione Abruzzo.

Il numero dei praticanti da avviare alla pratica legale presso gli Uffici Legali dell’INPS Abruzzo, è il seguente:

n.1 posto presso l’Ufficio Legale dell’Aquila;

n.1 posto presso l’Ufficio Legale di Pescara.

n.1 posto presso il Coordinamento Legale Regionale dell’Aquila

Per lo svolgimento del praticantato presso le Avvocature territoriali dell’INPS, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’U.E. in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17, comma 2 della L. 247/2012; essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica (essere cittadino italiano o di stato appartenente all’unione europea; aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense; avere domicilio nel circondario del tribunale dove ha sede il consiglio dell’ordine; godere dei diritti civili; non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge; non essere sottoposti a pene detentive, misure cautelari o interdittive; non aver riportato condanne penali per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, del c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374bis, 377, 377bis, 380, 381 c.p; avere una condotta irreprensibile secondo quanto previsto dal codice deontologico). qualora il richiedente fosse già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine, l’anzianità di iscrizione non deve essere superiore a 2 (due) mesi.

Ai praticanti verrà erogato un rimborso mensile di € 450,00 per l’attività svolta.