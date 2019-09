Incontro tra il Colonnello Iovinelli e il Direttore Perugia Calcio

L’AQUILA – Il Comandante Regionale dell’Esercito per l’Abruzzo, Col. Marco Iovinelli, ha ricevuto il Direttore Generale dell’Associazione “Perugia Calcio”, Dott. Mauro Lucarini, giunto in città per incontrare le Autorità aquilane a seguito dei recenti accordi stipulati tra l’A.C. “Perugia” e l’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Real L’Aquila”, tesi a favorire lo sviluppo delle attività sportive a favore dei giovani.

Il Dott. Lucarini ha manifestato al Col. Iovinelli i sentimenti di riconoscenza nei confronti dei numerosi militari in congedo che quotidianamente forniscono ai 260 giovani atleti del Real L’Aquila un esempio di elevato valore civico e morale espresso nei vari ruoli di cui sono protagonisti, in ambito organizzativo e tecnico-didattico.

Il Comandante Militare Regionale per l’Abruzzo, nel ringraziare il Dott. Lucarini per la lusinghiera attestazione di stima, ha auspicato che l’interesse del Perugia Calcio per la città dell’Aquila possa contribuire al rilancio e alla valorizzazione del movimento sportivo giovanile aquilano, base fondamentale e inizio di ulteriori forme di collaborazione tra le due città, nel segno della cultura e dei valori dello sport che “uniscono”.

Il Colonnello Iovinelli ha, infine, colto l’occasione per dare risalto anche alla comunità militare in servizio, con riferimento alla capacità “dual-use” di cui la Forza Armata si è recentemente dotata per poter fronteggiare casi di pubblica calamità in supporto della popolazione nel Centro-Italia, in sinergia con le altre istituzioni presenti sul territorio.