Incontri online di scrittura creativa: ecco quando si svolgeranno

Gli incontri, organizzati dalla Scuola di Teatro Drama dell’Aquila e tenuti da Massimiliano Laurenzi, prenderanno il via il 12 maggio

L’AQUILA – La Scuola di Teatro Drama propone quattro incontri di Scrittura creativa online “Dall’idea al romanzo. Come nasce una storia“, tenuti da Massimiliano Laurenzi, in preparazione al corso curricolare che riprenderà in presenza a settembre nella sede in via Matteo da Leonessa, 14 (loc. Torretta). Gli incontri si terranno sulla Piattaforma Zoom alle ore 21:00 nelle seguenti date e con le seguenti tematiche:

1. mercoledì 12 maggio “Costruire la trama”

2. mercoledì 19 maggio “Creare i personaggi”

3. lunedì 31 maggio “Scrittura e revisione”

4. mercoledì 9 giugno “Presentare il testo a un editore”

Per informazioni e prenotazioni: 3492550046; 3403878214; scuoladiteatrodrama@gmail.com”