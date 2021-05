Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 10 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del giorno: in attesa dell’aggiornamento 271 ricoverati, 28 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 10 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 145 nuovi positivi, 3 deceduti (di cui 1 risalente ai giorni scorsi), 62132 guariti (+17), 7947 attualmente positivi (+125), 271 ricoverati in area medica (-10), 28 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 7648 in isolamento domiciliare (+135).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI BOLLETTINO DEL 10 MAGGIO 2021

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo é in zona gialla, salvo il Comune di Celano che é zona rossa da ieri e fino al 14maggio, salvo diverso provvedimento: sono consentiti gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del Comune solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità e di salute.

Mentre la situazione sembra migliorare su tutto il territorio nazionale, si continua a discutere se abolire il coprifuoco o farlo slittare di una o due ore. Intervenuto a Domenica In su Rai uno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ha detto che é necessario resistere ancora qualche settimana dopodiché si riapriranno anche i locali la sera, anche al chiuso. Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati, tra 15 giorni si potrà spostare il coprifuoco in avanti. Ora si possono allargare le maglie, prima i numeri non lo permettevano perché eravamo nel pieno della terza ondata.

A partire da oggi è possibile prenotare la vaccinazione contro il Covid anche per i cittadini nati tra il 1966 e il 1971: le somministrazioni, come annunciato nei giorni scorsi dall’Assessore alla Salute Nicoletta Verì, inizieranno il giorno 20.

Intanto per tutto il mese di maggio proseguirà a Ripa Teatina la campagna vaccinale degli over 60 , nella sede del Coc del Comune, con somministrazioni tre volte a settimana, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, senza prenotazione. Grande soddisfazione per l’adesione finora riscontrata.

L’Unione Europea ha deciso di non rinnovare a giugno il contratto con AstraZeneca.