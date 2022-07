Al centro dell’incontro del 7 luglio le undici storie racchiuse in “Come i balconi di città” del giornalista e scrittore Roberto Cipollone

LUCO DEI MARSI – É in programma per questa sera, alle 21, in piazza Alfidi, a Luco dei Marsi, l’inaugurazione del Giardino letterario a tema “Incontri d’Autore”, incluso nell’edizione 2022 delle “Vacanze luchesi”, rassegna di eventi artistico-culturali promossa dall’Amministrazione comunale.

Al centro dell’incontro, undici storie, undici universi, reali o immaginari, che si dischiudono dinanzi agli occhi del lettore e lo avvincono, con la forza, la poesia e a tratti la ruvidezza della varia umanità e dei destini che ne traspaiono e si definiscono nel dipanarsi della narrazione.

Sono quelli racchiusi nell’opera “Come i balconi di città”, Radici edizioni, del giornalista e scrittore di origine marsicana Roberto Cipollone, ospite speciale della serata che, con una scrittura incisiva e capace di evocare vibranti suggestioni, rende con maestria la profondità di luoghi, vicini o lontani, di emozioni, partenze e ritorni, ammaliante fino all’ultimo rigo. Interverranno all’evento, organizzato a cura dell’associazione culturale Lucus, con l’Autore, Maria Assunta Oddi, poetessa e scrittrice, e il professor Antonino Petrucci, docente e ricercatore. L’Amministrazione comunale invita tutti a partecipare.