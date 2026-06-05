Incentivi alle assunzioni FSE+: avviato a Pescara il ciclo di incontri territoriali

PESCARA – È partito dalla Sala Tinozzi della Provincia di Pescara il primo ciclo di incontri territoriali dedicato alla presentazione degli avvisi FSE+ sugli incentivi alle assunzioni, un percorso pensato per diffondere in modo capillare le opportunità offerte dalle nuove misure regionali e per accompagnare cittadini, imprese e professionisti nella comprensione degli strumenti rivolti a over 36, giovani under 35 e donne vittime di violenza.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Unione provinciale dei consulenti del lavoro, ha favorito un confronto diretto tra istituzioni, imprese e professionisti, con l’obiettivo comune di trasformare le misure finanziate dal Fondo Sociale Europeo Plus in opportunità concrete per il lavoro e per le persone che necessitano di un sostegno reale all’occupazione.

«Questo ciclo di incontri nasce da una scelta precisa: portare le informazioni direttamente nei territori, con un linguaggio chiaro e con la massima trasparenza» – ha dichiarato l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca. «Gli avvisi FSE+ rappresentano un investimento importante per sostenere l’occupazione in Abruzzo e vogliamo che ogni cittadino, ogni impresa e ogni professionista sappia come utilizzarli. La nostra strategia punta a valorizzare i giovani under 35, a sostenere gli over 36 e a offrire un aiuto concreto alle donne vittime di violenza, per le quali il lavoro è un passaggio decisivo verso l’autonomia. Informare bene significa rendere queste misure realmente efficaci, ed è per questo che abbiamo scelto un percorso di incontri aperti e diffusi».

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane in diverse sedi del territorio regionale, con l’obiettivo di accompagnare imprese, consulenti e cittadini nella scoperta delle opportunità offerte dagli incentivi alle assunzioni FSE+ e di costruire un dialogo diretto e continuo sulle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo.