Incendio in area adiacente statale di Arischia, traffico chiuso

L’AQUILA – É provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia”, in corrispondenza del km 18,000, a causa di un vasto incendio che sta interessando un’area adiacente alla statale nella frazione di Arischia, L’Aquila.

Il traffico viene deviato per Marruci, su strada comunale, poi sulla SS260 fino a Capitignano (AQ) e successivamente sulla SS260/Dir. Attualmente è in corso l’intervento dei VVFF e delle Forze dell’Ordine; il personale di Anas è in loco per la gestione della viabilità. La regolare circolazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile.