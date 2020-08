Incendio collina San Silvestro: evacuate alcune persone

PESCARA – “Da tre ore sono sulla collina di San Silvestro, il fuoco ha aggredito la pineta e le abitazioni, abbiamo evacuato le persone dalle case e organizzato gli alberghi per la notte. L’incendio in questo momento sembra essersi attenuato, i Vigili del Fuoco non si sono fermati un secondo, così come la Polizia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine, a tutti va il mio ringraziamento a nome della città. Sono stato in continuo contatto con il Presidente Marsilio e con il Prefetto Di Vincenzo”. Lo riferisce in una nota il Sindaco di Pescara, Carlo Masci.

