Martelli e Fanà restano con la maglia della Lisciani Teramo C5

TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica che, anche per la stagione 2020/2021, Luca Martelli e Nico Fanà faranno parte della rosa biancorossa. Per entrambi sarà la seconda annata a Teramo. Martelli ha firmato il suo primo contratto con gli aprutini un anno fa, in arrivo dalla Virtus Pescara, società di Prima Categoria di Calcio a 11.

Un gol all’attivo e una notevole crescita di settimana in settimana per lui, non abituato a schemi e moduli di questo sport ma molto duttile. Fanà è arrivato a Teramo nel mercato invernale dopo il cammino positivo intrapreso con la Real Dem, realtà in cui aveva conosciuto anche mister Valente. 4 gol nella seconda parte di C1, all’alba di quello che potrebbe essere un lungo cammino insieme.

Questo il pensiero del DT e Allenatore Alfredo Valente: “Fanà l’ho conosciuto nella prima parte di stagione 2019/2020 alla Dem. Non posso che dire che si tratta di un elemento serio ed affidabile, è un ragazzo serio e molto professionale. Ha tante qualità, è giovane ed è un profilo che mi piace parecchio. Altri lo volevano, ecco perché ce lo teniamo stretto. La sua conferma vale oro. Martelli l’ho visto in alcune gare lo scorso anno, ho notato che può avere ampi margini di miglioramento. Me lo ha confermato la stessa società, Luca dà garanzie e ci toglieremo qualche soddisfazione senza dubbio”.