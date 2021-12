CITTÁ SANT’ANGELO – Nella notte fra il 29 e il 30 dicembre, una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Torre Costiera a Città Sant’Angelo per l’incendio di un’autovettura. Le fiamme hanno danneggiato due macchine parcheggiate a fianco ma nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona.

