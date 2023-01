Inaugurazione della nuova sede del sindacato UGL a Pescara

PESCARA – Verrà aperta lunedì 9 gennaio, a partire dalle ore 9, la nuova sede del Sindacato UGL a Pescara, in via del Santuario civico 166. La struttura continuerà a garantire i seguenti servizi al cittadino, ossia le funzioni del Sindacato, assicurando l’assistenza ai lavoratori e convenzioni; il Servizio CAF per la redazione dei modelli 730, Modello Unico, Red, INVCV, ICRIC e Imu, successioni, Modello Isee/ISE e detrazioni, pratiche Inps, Spid, Bonus Luce e Gas, Contratti di affitto, pratiche Colf e Badanti, Contabilità e Buste paghe; Servizi del Patronato con Pensioni e reversibilità, Infortuni Inail, Invalidità, Disoccupazioni, Cittadinanza italiana, Assegno unico, assegno sociale, Maternità e bonus; infine Pratiche di Edilizia residenziale Pubblica (Ater – Politica della casa) e gestione dei Reclami bollette. Gli uffici saranno aperti al pubblico dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, il recapito telefonico è lo 085.4212491; mail segretario@uglpescara.it e segretario.uglpescara@pec.it.

