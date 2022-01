Nuova sede per il Partito Democratico a San Salvo

Venerdì 21 gennaio l’inaugurazione della nuova sede del Partito Democratico di San Salvo. Alle ore 18 in corso Garibaldi, 13

SAN SALVO – Venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 18.00 verrà inaugurata la nuova sede del Partito Democratico di San Salvo in corso Garibaldi, 13 a due passi dalla “Porta della Terra”.

Saranno presenti i Segretari regionale e provinciale del Pd, Michele Fina e Leo Marongiu, il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, il Presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Vasto, Francesco Menna, il vicepresidente dell’Arap, Gianni Cordisco e il candidato sindaco, Fabio Travaglini.

La nuova sede verrà intitolata a Franco Marini, fondatore del Partito Democratico, da sempre legato al Circolo di San Salvo.

L’appuntamento è per venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 18.00. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass.