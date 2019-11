Francavilla al mare, grande attesa per il concerto di Nicola Piovani

Il Maestro terrà un concerto-spettacolo “La musica è pericolosa”, titolo che prende spunto da una frase di Federico Fellini

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Dopo il sold-out registrato al primo appuntamento con il concerto internazionale degli “Yellowjackets”, anche il concerto del “Premio Oscar” Nicola Piovani, previsto per sabato 30 novembre alle ore 21 al “Teatro Sirena” di Francavilla al Mare, con la direzione artistica del Maestro Davide Cavuti, ha registrato il tutto esaurito ormai da settimane.

Sabato 30 novembre si tornerà a respirare la grande musica da film a Francavilla al mare, “Città del Cinema” grazie ai grandi personaggi che vi hanno vissuto quali il compositore Alessandro Cicognini, uno dei padri della musica da film e autore delle musiche di oltre 300 colonne sonore, tra cui i film premiati con l’Oscar “Sciuscià” e “Ladri di Biciclette”, ma anche l’attore Guido Celano, il compositore Ettore Montanaro: Francavilla al Mare è anche sede del “Centro Ricerche e Studi Nazionale Cicognini”, istituzione di musica applicata alle immagini, che studia e divulga in particolar modo le opere dei grandi compositori del Novecento e collabora con istituzioni prestigiose quali il “Centro Sperimentale di Cinematografia” di Roma, la “Cineteca Nazionale, l’Agiscuola Nazionale, il “Conservatorio Verdi” di Milano e produce il “Festival Cicognini” (che, per la decima edizione, si terrà nel mese di giugno 2020) e il “Premio Internazionale Alessandro Cicognini”.

“Il Maestro Nicola Piovani è legato alla nostra città – ha dichiarato il Maestro Davide Cavuti, direttore del “Teatro Sirena” – avendo ricevuto il “Premio Cicognini” nell’agosto di quest’anno, riconoscimento dedicato ad uno dei più grandi compositori di colonne sonore del cinema internazionale quale il Maestro Cicognini, e terrà a Francavilla al Mare uno straordinario concerto-spettacolo “La musica è pericolosa”, titolo che prende spunto da una frase di Federico Fellini, tra i registi con cui il Maestro Piovani ha lavorato nella sua carriera: Francavilla si conferma città dalla grande tradizione musicale che, oltre al genio del Maestro Cicognini, ha dato i natali al compositore Ettore Montanaro, al cornettista di fama nazionale Gaetano Catena e ad un altro compositore contemporaneo Bruno Zambrini, autore di musiche da film e canzoni per Gianni Morandi, Patty Pravo, Rita Pavone, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e che quest’anno riceverà il “Premio Cicognini 2020”.>>

“La musica è pericolosa – Concertato” è un racconto musicale; scandendo le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, il Maestro Nicola Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, Fellini, Magni e di molti altri registi, cantanti, strumentisti, per il teatro, il cinema, la televisione, alternando l’esecuzione di brani totalmente inediti a nuove versioni di brani più noti, arrangiati per l’occasione. Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare. Lo spettacolo percorre con parole e suoni alcune tappe della vita del maestro, quelle in cui si è trovato dinanzi alla pericolosità seduttiva della musica: la scoperta di grandi autori, il fascino delle bande musicali, la potenza di una canzonetta. Per l’occasione il Maestro Piovani si esibirà con il suo Ensemble composto da Marina Cesari (Sax/clarinetto), Pasquale Filastò (Violoncello/ chitarra/mandoloncello), Ivan Gambini (Batteria/percussioni), Marco Loddo (Contrabbasso), Rossano Baldini (Tastiere/fisarmonica), oltre allo stesso Piovani al Pianoforte.

Il calendario degli eventi del “Teatro Sirena” proseguirà il 15 dicembre con la musica classica e il concerto di Luciano Bellini (ingresso libero) e il 19 dicembre con lo show dello “storyteller” Federico Buffa, interprete della piece “Italia Mundial”, spettacolo già sold-out. La stagione artistica vedrà successivamente protagonisti il cantautore Sergio Cammariere (24 gennaio) e l’attore Giancarlo Giannini (15 febbraio).