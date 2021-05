Inaugurati il Centro salute mentale e l’Obi Covid a Giulianova

Soddisfatto il sindaco Costantini: “per il nostro ospedale fondi, apparecchiature e nuovi medici. Si torna ad investire in materia di sanità sul nostro territorio”

GIULIANOVA – Il sindaco Jwan Costantini esprime grande soddisfazione per l’inaugurazione, stamane, di due strutture sanitarie importanti a Giulianova, da parte della Asl di Teramo. Si tratta del Centro di salute mentale, ospitato all’interno dell’ex istituto Gualandi e dell’Osservazione breve (Obi) Covid al Pronto soccorso dell’ospedale civile “Maria SS dello Splendore”.

“Dopo tanti anni, rispettando l’impegno preso con la direzione generale della Asl teramana, si torna ad investire in materia di sanità sul nostro territorio – dichiara il primo cittadino – con due inaugurazioni importanti che fanno seguito agli interventi di riqualificazione di altri reparti del nostro ospedale. Si tratta del nuovo pronto soccorso con l’Obi ed un’area pediatrica, come avevamo chiesto in Consiglio comunale e del Centro di salute mentale all’interno dell’ex istituto Gualandi, che potrà così essere utilizzato e non lasciato all’abbandono e all’incuria del tempo come purtroppo è accaduto, negli anni, per altre strutture del territorio giuliese.

Ringraziamo il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia che ha accolto le esigenze presentate dall’amministrazione comunale. Per lungo tempo il nostro ospedale è stato oggetto di tagli e continue dismissioni. Oggi, invece, si torna ad investire sul nostro nosocomio, anche con l’arrivo di nuovo personale medico per i reparti di Ortopedia, Chirurgia e Cardiologia che riprenderanno ad offrire servizi a pieno regime. Abbiamo ereditato una pianta organica carente di figure professionali ed oggi, con grande orgoglio, possiamo annunciare che il nostro ospedale può vantare non solo l’arrivo di fondi e nuove apparecchiature, ma anche di medici”.

Nelle foto dell’inaugurazione del Centro di salute mentale e dell’Obi Covid del pronto soccorso di Giulianova.