Inaugurata Casetta dei bambini nel Parco di Santa Teresa [FOTO]

Lo scorso 24 aprile inaugurata una struttura in legno di circa tre metri quadri donata dal club Kiwanis di Spoltore e destinata per eventi no-profit

SPOLTORE – Il club Kiwanis di Spoltore ha donato alla città una casetta in legno, divenuta la casa dei bambini nel Parco di Santa Teresa: grande circa 3 metri quadri, è stata inaugurata sabato (24 aprile 2021) e verrà utilizzata per eventi no-profit, specialmente rivolti ai più piccoli, non appena la situazione epidemiologica lo consentirà. Sulla casetta è riprodotto il logo del Kiwanis, per ricordare la donazione con il supporto della Farmacia De Ferri di Santa Teresa. Si tratta di un manufatto del valore di circa 1000 euro. I piccoli Diego e Beatrice hanno tenuto in mano il nastro tricolore, al momento del taglio, mentre Giovanni Cenciosi benediva la struttura.

Il sindaco Luciano Di Lorito ha preso la parola ricordando il difficile momento legato alla pandemia, e in particolare rivolgendo un pensiero al papà di Annabruna Giansante, consigliere comunale di Pianella presente alla cerimonia, colpito dal virus e scomparso da poco: “questa piccola inaugurazione però ci proietta verso la normalità” ha proseguito il primo cittadino.

“Ringrazio il Kiwanis di Spoltore perché questo gesto ci aiuta a migliorare uno dei fiori all’occhiello della comunità”. La collocazione nel Parco di Santa Teresa è stata pensata al momento della donazione: “abbiamo concordato insieme questa splendida posizione” sottolinea il vice sindaco Trulli “e siamo sicuri che arricchirà uno dei polmoni vitali di Santa Teresa. Faremo qui, assieme al Kiwanis e al mondo delle associazioni, iniziative di beneficenza per i bambini, specie quelli meno fortunati”.

Alla cerimonia erano presenti anche il presidente del Kiwanis club di Spoltore Giuseppe De Michele, la segretaria Laura Sorgentone, il tesoriere Gabriella Papa, la sostenitrice Fiammetta De Ferri, una rappresentanza della sezione locale degli scout e degli educatori della casa famiglia “La Rosa”, che hanno ricevuto in dono giocattoli e materiale per le loro attività. Tra gli amministratori il consigliere provinciale Francesca Sborgia.