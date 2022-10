Impianto fotovoltaico in funzione alla Scuola “Don Milani”

In funzione da ieri 54 pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio. A breve anche il plesso di Colleranesco vedrà l’attivazione di un suo impianto.

GIULIANOVA – Da ieri la scuola “Don Milani” è verde e sostenibile. E’ stato infatti messo in funzione un impianto fotovoltaico costituito da 54 pannelli che, posizionati sul tetto dell’edificio ed in grado di generare ben 20 Kw di potenza, produrranno corrente per il fabbisogno del plesso. L’ investimento garantirà l’autosufficienza energetica, la riduzione dei costi e la produzione di energia pulita con conseguente abbattimento dell’emissione di Co2. La messa in funzione di questo impianto fotovoltaico equivale ad aver piantato circa 1200 alberi che durante la loro vita assorbiranno 250 tonnellate di anidride carbonica. A breve, un secondo impianto entrerà in funzione nella scuola di Colleranesco.

“Negli ultimi vent’anni – spiega l’ingegner Ernesto Chiappini, responsabile dell’azienda installatrice “Puntoenergy” di Giulianova – l’uso del fotovoltaico è cresciuto ad un ritmo senza precedenti. Com’ è noto, i pannelli convertono l’energia del sole in energia elettrica che può essere utilizzata nel momento della produzione e che altrimenti verrebbe dispersa. L’energia in eccesso viene inoltre immessa in rete e grazie agli incentivi garantiti dal gestore produrrà anche un ulteriore guadagno in termini economici”.

L’Amministrazione comunale si è avvalsa dei contributi per i progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici, mostrando una particolare attenzione ed una spiccata sensibilità nell’utilizzo delle rinnovabili.

“Ringrazio la Giunta e gli Uffici comunali che si sono spesi in questo senso. – ha commentato il Sindaco Jwan Costantini – Giulianova compie un importante passo avanti, protagonista e non solo spettatrice di una strategia orientata a contrastare i problemi ambientali e le difficoltà economiche, nazionali ed internazionali”.