“Immaginari di legalità”, incontro domani alla Sala Ipogea L’Aquila

L’AQUILA – A L’Aquila – presso la Sala Ipogea (Emiciclo) – il prossimo 17 dicembre (dalle ore 1030) si terrà “Immaginari di Legalità” un momento di approfondimento (accreditato per la formazione dei Giornalisti), durante il quale verrà proiettato e commentato il cortometraggio che – in omaggio alla memoria del giudice-beato Rosario Livatino – gli allievi della “Roma Film Academy” (Rfa) hanno tratto dal romanzo “Un giudice ragazzino” di Salvatore Renna.

La “Roma Film Academy” – con sede a Cinecittà – è una scuola di alta formazione che offre corsi di specializzazione per le professioni del cinema. Il cortometraggio è stato anche selezionato nel programma ‘Scuole’ del prestigioso festival ‘Cartoons on the bay’.

All’iniziativa (patrocinata dal CRA e dal Comune dell’Aquila) parteciperà il presidente della Corte d’Appello penale – Aldo Manfredi – assieme ai rappresentanti di altre realtà impegnate sul territorio come “La Lanterna magica” e “il Cenacolo”.

Il convegno è inserito nel programma del festival “Teatri d’Operazione – Aspettando Sulle Tracce del Drago” organizzato da “L’Aquila che Rinasce”.