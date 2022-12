SANTA MARINA IMBARO – Sabato 17 dicembre 2022 presso l’Az. Agricola La Vinarte a Santa Maria Imbaro (CH) in programma “Cantine Aperte a Natale”. Dalle ore 15.30 prevista una visita guidata di vigneti e Cantina, a seguire degustazione vini La Vinarte. A partire dalle ore 18.00 Picnic Natalizio, dress code maglione brutto, cappellino da folletto, o natalizio. Menù in cassetta: crostino di pizz e foje, sagnette e fagioli, salsicce al Montepulciano con patate al forno, tarallucci con marmellata d’uva e un calice di vino a scelta. A disposizione anche arrosticini, castagne e vin brulé. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni è a disposizione il seguente numero 3407634659 (vito) o via mail all’indirizzo info@lavinarte.it

Cantine Aperte a Natale a Santa Maria Imbaro: il programma 2022 ultima modifica: da