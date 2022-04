“Immaginare il lavoro”, presentazione del libro di Malacrida a Pescara

In Abruzzo le professioni più in crescita nel 2021 sono i responsabili degli acquisti, gli specialisti di personale e sviluppo di carriera e gli addetti alla cucina

PESCARA – Con l’avvento della pandemia da Covid-19 il mondo ha subito profonde trasformazioni, sia nell’ambito della sfera privata di ciascun individuo, che in tutti gli ambiti del business. Non ha fatto eccezione il mondo del lavoro, che ha visto accelerare un processo evolutivo già molto visibile. Per raccontare meglio queste trasformazioni, Andrea Malacrida, Amministratore Delegato di Adecco, ha presentato oggi a Pescara, presso la Sala del Risorgimento del Museo delle Genti d’Abruzzo in Via delle Caserme, 24, il libro “Immaginare il lavoro”, edito da Marsilio Editori e in vendita nelle librerie Feltrinelli e sui principali store online. Si tratta di una profonda analisi del mondo del lavoro italiano, all’interno della quale spiccano alcune linee guida su cui il Paese dovrà lavorare per non rischiare di vedere svanire una delle più grandi opportunità degli ultimi decenni: il PNRR.

Infatti, se l’Italia non sarà in grado di implementare politiche del lavoro utili a dare in mano a donne, uomini e giovani gli strumenti cognitivi necessari per affrontare la ripartenza, le risorse provenienti dal PNRR rischiano di essere un’occasione persa per tutto il sistema economico nazionale.

I profili più in crescita in Abruzzo

Nel corso del 2021, i settori che hanno registrato una crescita maggiore di profili ricercati in Abruzzo sono il commercio, le risorse umane e la ristorazione. Infatti, è stato osservato un aumento di richieste di responsabili degli acquisti (+163%), di specialisti di personale e sviluppo di carriera (+144%) e di addetti alla cucina (+112%). Interessanti anche i risultati del quarto e quinto posto, rappresentati dai camerieri e dagli addetti all’informazione, cresciuti rispettivamente del 106% e del 96% rispetto all’anno precedente.

Andrea Malacrida, autore di “Immaginare il lavoro” e Amministratore Delegato di Adecco, ha commentato: “L’obiettivo di questo libro è raccontare e spiegare a tutti cosa sta accadendo nel mondo del lavoro di oggi. Infatti, al contrario di ciò che accadeva negli anni Novanta, periodo in cui il lavoro era stabile e si respirava un’aria di ottimismo, oggi siamo davanti a uno scenario molto più fluido e incerto, in cui spesso mancano punti di riferimento in grado di orientare. Questo provoca, soprattutto nei giovani, paure e sfiducia nei confronti del futuro e della società e indecisione sul percorso di studi da scegliere per la realizzazione del proprio potenziale. Spero vivamente che questa iniziativa possa essere uno stimolo per accelerare il processo di costruzione di un’Italia con un mercato del lavoro davvero moderno”.