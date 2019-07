Martinsicuro, Consiglio Comunale: l’odg dell’1 agosto

MARTINSICURO – Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Emma Zarroli, porta a conoscenza dell’intera cittadinanza che è stato convocato presso la Sede Comunale, in piazza del Municipio, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, in prima convocazione per il giorno 01 agosto alle ore 19:00 ed in seconda convocazione per il giorno 05 agosto alle ore 19:00 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente Ordine del Giorno:

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 9 luglio 2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; Assestamento generale di Bilancio 2019/2021 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del compostaggio domestico; Approvazione Regolamento Comunale per la nomina degli scrutatori di seggio elettorale in occasione di consultazioni elettorali e referendarie; Elezioni dei membri della Commissione Comunale per l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari; Convenzione tra il Comune di Martinsicuro ed il Comune di Campli per l’esercizio in forma associata della Segreteria Comunale.