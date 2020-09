“Il tempo delle nuvole”, le ultime repliche a Pescara: ecco quando

PESCARA – Questa settimana la programmazione estiva del Florian Metateatro Il Florian e i Musei si concluderà con le ultime repliche dello spettacolo Il Tempo delle Nuvole, Michele Cascella dallo Stabilimento Cromolitografico di Basilio a Pacific Grove. Giovedì 10 settembre andrà in scena nel cortile del Museo Cascella di viale Marconi a Pescara, con i nuovi orari delle 17.30 e 18.30.

La regia e la drammaturgia sono di Giulia Basel, con la consulenza di Letizia Lizza direttrice del Museo delle Genti d’Abruzzo, per un lavoro che prende le mosse da testi di Michele Cascella, pittore che si proclamava “illetterato” ma che attraverso i suoi ricordi parla di temi fondamentali ancora oggi: l’intima felicità del poter fare il lavoro che si ama, la vita di un giovane provinciale calato nella grande metropoli, il significato etico del lavoro e delle grandi scelte di vita.

Il reading-spettacolo è ospitato, ma anche ispirato, da questo luogo simbolo della cultura pescarese e abruzzese, lo studio della famiglia Cascella, fondato nel 1895 come studio cromolitografico e attivo ancora alla fine degli anni Sessanta come studio di Tommaso, uno dei figli di Basilio e fratello di Michele. I Cascella, raccontati appunto dalle parole di uno dei figli-artisti, sono una famiglia che ha attraversato l’otto e il novecento sempre nel segno dell’arte, passando dalla pittura alla scultura, alla litografia, arte in cui Basilio eccelleva, alla ceramica e perfino all’editoria con “L’Illustrazione Abruzzese” e “La Grande Illustrazione”.

“…Una storia, quella narrata, ricca di spunti storici, aneddoti, personaggi conosciuti e non. Abbiamo la sensazione di percepire una intera dimensione dove hanno respirato i personaggi di cui ascoltiamo nomi, gesta, pensieri, vite. In questo modo, lo spettacolo si trasforma nel mentre del suo farsi, allontanandosi progressivamente dai confini della lettura scenica per divenire quasi uno spettacolo sensoriale. La drammaturgia elaborata da Giulia Basel segue un andamento musicale prima che narrativo, sostenuta non da una colonna sonora ma da una vera e propria playlist fatta di canzoni, arie, fraseggi, suoni. Stimolazioni che, tramite l’àncora affettiva della musica, costruiscono ed azionano “a comando” una invisibile macchina del tempo… Sulla scena-giardino, Giulia Basel e Umberto Marchesani ci conducono, ma non danno voce a due personaggi, restando sospesi nella sostanza intermedia della sola voce, della pura sonorità. Della musica, per l’appunto…” Paolo Verlengia Teatrionline

La regia è di Giulia Basel, direttrice del FLorian Metateatro, anche interprete assieme a Umberto Marchesani, altro storico attore del Florian, conosciuto dal pubblico pescarese per lo spettacolo Bagno Borbonico, altra felice collaborazione del teatro con il Museo delle Genti d’Abruzzo. Al suono il dj Tony Lioci Globster, nome molto conosciuto nel mondo della musica elettronica pescarese, realizza musiche ed effetti sonori per il teatro, la danza, la videoarte.

BIGLIETTI

Lo spettacolo prevede un biglietto unico di € 10 comprensivo dell’entrata e della visita al Museo Cascella, museo che si presenta con il nuovo allestimento dello scorso anno, che tanto è stato apprezzato dai cittadini pescaresi. É necessario prenotare via sms o whatsapp al 393 9350933. Si raccomanda l’uso della mascherina.