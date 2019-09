“Il ruolo dell’intelligence nella costruzione della pace”, incontro a Pescara

Oggi pomeriggio ore 18.30 alla libreria I Luoghi dell’Anima si parlerà di Stargate con Antonella Colonna Vilasi e Jimmi Fascina

PESCARA – Sabato 28 settembre ore 18.30 presso la libreria I Luoghi dell’Anima a Pescara appuntamento con Antonella Colonna Vilasi in “Il ruolo dell’intelligence nella costruzione della pace”. L’autrice di questo libro sarà accompagnata in questo percorso ci sarà Jimmi Fascina, ipnologo, che si relazionerà con l’autrice approfondendo tematiche sul controllo mentale. Ingresso gratuito.

Negli ultimi anni la CIA dopo, molte pressioni ha declassificato circa 800.000 archivi, 12 milioni di pagine di documenti ormai accessibili a tutti. Il progetto “Star Gate” è stato creato da psicologi, parapsicologi e fisici americani sotto la copertura dei servizi segreti U.S.A. per captare i segreti dei paesi avversari.

Questo metodo comprende l’esperienza dei più potenti medium e sensitivi di diverse scuole con il fine di venire in possesso di informazioni precise, ed era utilizzato anche dal KGB sovietico. La RV (remote viewing) è diventata di dominio pubblico non molto tempo fa ed è utilizzato non solo in ambito militare ma, sebbene con delle variazioni, è ora possibile applicarlo in diversi settori. La visione a distanza si può chiamare anche “psicometria a distanza controllata”.