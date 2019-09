Acqua&Sapone Unigross: oggi l’esordio casalingo contro Padova

PESCARA – Dopo il pareggio in trasferta ad Arzignano alla prima giornata, i vice campioni d’Italia debuttano in casa nella nuova sede del Palarigopiano di Pescara per il campionato 2019/2020 contro una delle neopromosse, l’Italcoffee Petrarca Padova. Appuntamento per sabato 28 settembre alle 18:30, il coach Bellarte non potrà contare sul portierone Mammarella, fermo ai box da una settimana per un fastidio fisico.

La squadra del presidente Barbarossa, però, non si fascia la testa ed è pronta a riprendere il feeling con le vittorie. I nerazzurri si presenteranno con tutti i giocatori di movimento a disposizione e con la carica di tanti tifosi pronti a seguire le imprese di Murilo e compagni nel palazzetto pescarese in questo campionato.

Riflettori puntati su Douglas Nicolodi, 31 anni, laterale offensivo dell’A&S che al Palarigopiano ha giocato per ben sei stagioni e mezza con la maglia e la fascia da capitano del Pescara. Per lui un vero ritorno a casa, atteso da tantissimi amanti del futsal pescaresi che saranno sugli spalti ad incitare il “folletto di Mormaço” con la sua maglia celebre numero 21.

“Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo, assieme ai miei compagni, per conquistare questa prima vittoria in campionato davanti al nostro pubblico e alla nostra gente – ha detto proprio Nicolodi – . Giocare al Palarigopiano per me è davvero come tornare a casa, ho vissuto tante stagioni lì e conosco ogni millimetro di questo palazzetto. Sono sicuro che il calore del pubblico farà la sua parte e conquisteremo tante vittorie sul nostro parquet. L’Italia Coffee Petrarca? Non ci fidiamo di nessuno, tantomeno delle neopromosse che hanno ancora l’entusiasmo addosso del campionato vinto. Noi, però, vogliamo questi primi tre punti. Segnare un gol? Sarebbe bellissimo, il modo migliore di cominciare questa mia nuova avventura al Palarigopiano”.

Arbitri del match saranno Acquafredda di Molfetta e Minichini di Ercolano, crono Di Nicola di Pescara. Ingresso 5 euro (aperto il botteghino del palazzetto dal pomeriggio), diretta streaming sulla pagina Facebook PMGSport Futsal.

Foto sito ufficiale Calcio a 5