Concorsi pubblici Abruzzo: i bandi non scaduti al 27 settembre 2019

Nuovi concorsi pubblici in Abruzzo per vari profili. I posti di lavoro disponibili, le fonti e le scadenze dei bandi relativi

Questa articolo è dedicato a chi cerca lavoro nel settore pubblico in Abruzzo. Vi si possono trovare tutti gli ultimi concorsi pubblici attivi in Regione. Per ciascuno di essi, tra parentesi, sono indicate le fonti dove poter reperire il testo completo del bando e la relativa scadenza.

COMUNE COLLEDARA: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, area lavori pubblici – ambiente, categoria D1, a tempo parziale (66,67% – 24/36) ed indeterminato.(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 30-08-2019; Scad. 29 settembre 2019) COMUNE PESCARA: Selezione pubblica per la copertura di due incarichi di alta specializzazione, categoria D, a tempo indeterminato Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 30-08-2019; Scad. 29 settembre 2019) COMUNE TERAMO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il profilo professionale di istruttore educativo culturale, categoria C, cui attingere per assunzioni a tempo determinato, per supplenze brevi negli asili nido comunali, di durata non superiore a dodici mesi.(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 06-09-2019; Scad. 6 ottobre 2019) COMUNE CERCHIO: Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale all’83,33%, trenta ore settimanali.(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 13-09-2019; Scad. 13 ottobre 2019) UNIVERSITA’ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA: Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 17-09-2019; Scad. 17 ottobre 2019) COMUNE MANOPPELLO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 17-09-2019; Scad. 17 ottobre 2019) COMUNE FRANCAVILLA AL MARE :Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno (Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 75 del 20 Settembre 2019; Scad. 20 ottobre 2019) COMUNE SULMONA: Mobilita’, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per il 1° settore amministrativo e legale e di un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato, per il 4° settore ambiente e infrastrutture. (Gazzetta Ufficiale n.77 del 27 settembre 2019; scad. 27 ottobre 2019) UNIVERSITA’ TERAMO: Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia esterno, settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale. (GU n.77 del 27 settembre 2019; Scad. 27 ottobre 2019)