Il porto di Giulianova nella rivista FujiLove [FOTO]

L’articolo é un omaggio fotografico ai pescatori di Giulianova ed al loro lavoro. A pubblicarlo è la rivista fotografica internazionale FujiLove

GIULIANOVA – Il porto di Giulianova ha raggiunto le pagine della rivista fotografica internazionale FujiLove. L’articolo é un omaggio fotografico ai pescatori di Giulianova ed al loro lavoro e può essere visto a questo link: https://fujilove.com/giulianova-and-the-fujifilm-x-pro2/

FujiLove é una rivista fotografica, cartacea ed online, dedicata agli utilizzatori dei sistemi fotografici Fujifilm. La rivista ha più di 500.000 followers e presenta articoli dei migliori fotografi internazionali.

Luigi Barbano, valdostano di nascita, ha trascorso per molti anni le sue ferie con la famiglia a Giulianova Lido e, dopo anni di assenza, é tornato a Giulianova per un periodo di vacanza e ha preso l’occasione per omaggiare una città che gli ha fornito piacevoli momenti di vita e ricordi.

Luigi Barbano divide la sua vita tra l’Italia e la Florida, lavorando come fotografo di viaggio e commerciale. Vincitore di numerosi premi fotografici internazionali, autore di libri fotografici ed esperto di stampa fine art insegna in numerosi workshop. Negli ultimi anni crea articoli per promuovere le aree meno conosciute dell’Italia ad un turismo internazionale.