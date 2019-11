1° Premio Letterario Nazionale poesia e narrativa Città Sant’Angelo

CITTÀ SANT’ANGELO – Con la delibera della Giunta Comunale n° 207 del 04/11/2019, è stato istituito il “Premio Letterario Nazionale di poesia e narrativa Città Sant’Angelo”. L’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo, organizza il Premio Letterario di Poesia e Narrativa per opere inedite “Città Sant’Angelo” 1^ Edizione.

Un concorso che darà lustro ai partecipanti e che sarà il primo di una lunga serie, per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale abruzzese. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2020.

Il premio si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura nelle sue diverse forme espressive; scoprire nuovi autori attraverso la scrittura e la poesia. Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità purché scrivano in lingua italiana e/o in vernacolo e abbiano compiuto i diciotto anni. Le opere dovranno essere completamente inedite, ossia non pubblicate con un editore fino alla data di chiusura del bando. Il termine di scadenza per la presentazione degli elaborati è fissato al 15 gennaio 2020. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito del comune di Città Sant’Angelo.