Il magico mondo di Natale a San Giovanni Teatino: ecco quando

Domenica 8 dicembre una mattina per condividere lo spirito natalizio tra animazione, letterine da consegnare a Babbo Natale e selfie sotto l’albero di Natale

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – “Piazza San Rocco si prepara ad accoglierci per condividere lo spirito del Natale, per stare insieme, divertirsi e intrattenersi. Il Comune sta organizzando una mattinata piena di eventi ed emozioni, per grandi e piccini. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

Così il Sindaco Luciano Marinucci presenta “Il magico mondo di Natale” evento mattutino che si terrà domenica 8 dicembre 2019, dalle 10.30 alle 13.00, in piazza San Rocco.

“La piazza nel cuore di Sambuceto sarà allestita per una grande festa – spiega l’assessore Simona Cinosi – con tante occasioni di divertimento per i più piccoli, per la famiglia, e condividere con amici e conoscenti il clima del Natale che si avvicina. In piazza sarà possibile fare foto e selfie con Babbo Natale, dopo avergli consegnato la preziosa letterina naturalmente. Ci saranno animazione e, soprattutto, l’Albero di Natale dove raccogliersi aspettando l’accensione delle luci”.