Housing sociale – Per la rinascita urbana, convegno all’Aurum

Venerdì 6 dicembre con referenti nazionali, i sindaci delle città nelle quali si stanno realizzando interventi e assessori regionali e comunali di riferimento

PESCARA – Affitti a canone sostenibile, facilitazioni, sostegno. Legacoop per il sociale, per il diritto alla casa, vicina a chi ha più difficoltà, intervenendo dunque con l’housing sociale. Al tema è dedicato il convegno di venerdì 6 dicembre dalle 9,30 all’Aurum: “Housing sociale – Per la rinascita urbana. Progetto della macro regione adriatica” il titolo dell’incontro. Del tema si era già parlato in occasione della presentazione del nuovo piano di azione territoriale lo scorso 15 novembre a Pescara.

Il consorzio Abitare Abruzzo, aderente a Legacoop Abruzzo, è stato fondato nel 2008, in continuità con la cooperativa Città futura, fondata nel 1981. Al momento sta realizzando interventi a Pescara, Chieti, Teramo, Pineto, Roseto e Giulianova. “Una casa in cooperativa housing sociale si ottiene con assegnazione in proprietà a prezzi calmierati, con un contributo regionale di circa 20mila euro o a canone sostenibile con diritto di riscatto. L’assegnatario paga un canone sostenibile definito dall’associazione dei comuni e dal Sunia, il Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. All’ottavo anno acquista l’appartamento, con il canone di affitto versato riconosciuto come anticipo al 90 per cento”, spiega Raffaele Di Pancrazio, presidente del consorzio Abitare Abruzzo.

Gli alloggi in housing sociale possono essere assegnati per la prima casa ai nuclei famigliari che non superino il reddito di 39mila euro lordi annui. Calcolati al 60 per cento per il lavoratore dipendente e al 100 per cento per l’autonomo.

In scaletta focus sugli interventi di social housing a Pescara ovest – da periferia a città – come da titolo della relazione, nonché sul quadro regionale: riuso del quartiere Borgo a Lanciano; Abitare Pineto, completamento quartiere Peep; Casa d’Amare in via Trieste a Giulianova; Abitare Roseto, edilizia agevolata a Roseto degli Abruzzi; Abitare Teate, nuovo quartiere a Chieti città; riqualificazione urbana ex Villeroy & Boch a Teramo.

A Pescara, lungo la Tiburtina, sono in corso due interventi per 174 appartamenti, che non soddisfano comunque l’alta richiesta. A Chieti sono stati realizzati 74 alloggi, assegnati 72 e si sta ripartendo con un altro programma di 40 appartamenti. A Teramo è in fase di approvazione il progetto per 97 appartamenti. A Pineto in programma altri 45 appartamenti, a fronte dei 95 già realizzati. E ancora, a Giulianova 6 gli edifici realizzati per 132 alloggi, con 3 nuovi in costruzione e a Roseto assegnati i 93 appartamenti realizzati, 15 con i lavori in corso e la previsione di ulteriori 16 con inizio lavori per la prossima estate.

“Si stanno realizzando sportelli casa in collaborazione con i comuni – aggiunge Raffaele Di Pancrazio -. Così da poter raccogliere le domande e procedere con l’assegnazione”.

L’iniziativa del sei dicembre è proposta nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato tra Legacoop Abitanti, Agci Ambiente-Associazione generale cooperative italiane e Sviluppo urbano in Abruzzo. Apre i lavori l’architetto Antonio Lucidi, presidente settore ambiente e sviluppo urbano Agci, con la presentazione dell’accordo Legacoop Abruzzo – Agci Abruzzo Programma di abitare sociale.

In scaletta poi interventi su social housing a Pescara, social housing diffuso e senior housing, un modello residenziale per la terza età. Segue la tavola rotonda La finanza per il Social Housing, quale strumento per la rigenerazione urbana. Chiude i lavori Rossana Zaccaria, presidente nazionale Legacoop Abitanti.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Apertura dei lavori a cura di Antonio Lucidi, presidente settore ambiente e sviluppo urbano Agci, con la presentazione dell’accordo Legacoop Abruzzo – Agci Abruzzo “Programma di abitare sociale”. Seguono i saluti istituzionali del sindaco di Pescara, Carlo Masci, del presidente Legacoop Abruzzo Luca Mazzali, di Francesco Labbrozzi, presidente Agci Abruzzo e del presidente nazionale Giovanni Schiavone.

Poi il focus sul social housing a Pescara sul tema Pescara ovest: da periferia a città. E, ancora, il quadro regionale: riuso del quartiere Borgo a Lanciano; Abitare Pineto, completamento quartiere Peep; Casa d’Amare in via Trieste a Giulianova; Abitare Roseto, edilizia agevolata a Roseto degli Abruzzi; Abitare Teate, nuovo quartiere a Chieti città; riqualificazione urbana ex Villeroy & Boch a Teramo. Con Raffaele Di Pancrazio, presidente consorzio Abitare Abruzzo.

Segue Senior housing, un modello residenziale per la terza età, Francavilla al Mare. Con Domenico Chiola, Sage Habitat società cooperativa. Poi la tavola rotonda su La finanza per il Social housing, quale strumento per la rigenerazione urbana. Partecipano: Armando Rampini, responsabile politiche della casa Regione Abruzzo; Augusto Liani, referente non profit ed enti religiosi Unicredit regione centro; Nicola Mattoscio, segretario generale Fondazione Pescarabruzzo; Matteo Mazzotti, responsabile gestione investimenti Fia e Fia 2; Mario Pupillo, sindaco di Lanciano; Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al Mare; Umberto Di Primio, sindaco di Chieti; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo; Isabella Del Trecco, assessore urbanistica del Comune di Pescara; l’onorevole Gianni Legnini e Guido Quintino Liris, assessore con delega al bilancio, Regione Abruzzo. Conclusioni di Rossana Zaccaria, presidente nazionale Legacoop Abitanti.