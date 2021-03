“Il giardino delle farfalle” a Giulianova: ecco dove sarà presente

Brandimarte: “L’idea nasce come un progetto che possa abbellire il Parco, attirare visitatori e avere una funzione educativa per i nostri bambini”

GIULIANOVA – Vedrà la luce in questo mese “Il giardino delle farfalle” al Parco dell’Annunziata da un idea del Comitato di Quartiere e sostenuta dall’Assessore al Verde pubblico del Comune di Giulianova Paolo Giorgini.

Il giardino verrà realizzato in una parte del parco a nord ovest della Sala polifunzionale situato in una zona soleggiata, al riparo dal vento e con accesso alla rete idrica.

In quest’area dovranno essere sistemate piante annuali e piante perenni ed il tutto deve essere svolto in questo mese per far sì che le piante attecchiscano e per evitare carenze di acqua. Le essenze arboree che verranno piantumate saranno diverse, tra cui la Buddleja detta anche “albero delle farfalle” dai fiori variopinti e tutta l’area sarà protetta da una staccionata.

L’intento principale del giardino delle farfalle è creare un’area didattica per tutte le scuole della città che saranno coinvolte nella sua realizzazione.

“L’idea nasce come un progetto che possa abbellire il Parco, – dichiara il Presidente del Quartiere Annunziata Sandro Brandimarte – attirare visitatori e avere una funzione educativa per i nostri bambini, infatti, sarà principalmente un giardino didattico dedicato alle scuole per far conoscere e rispettare le bellezze la natura”.