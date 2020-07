Il futuro dell’Abruzzo nel dopo Covid-19, se ne parla domani a Teramo

TERAMO – A Teramo domani venerdì 31 luglio alle ore 10 presso il comitato di quartiere San Berardo in via Tevere 1, l’UGL dibatte, alla presenza di autorevoli rappresentanti del territorio abruzzese, sul futuro della economia regionale rispetto a: lavoro-infrastrutture-turismo.

I vari provvedimenti nazionali e regionali hanno destinato un aiuto o meglio un ristoro ad imprese, lavoratori e famiglie in palese difficoltà ma non sufficiente a colmare il disastro causato dalla emergenza covid in una economia già sofferente.

Le ulteriori difficoltà che si dovranno affrontare nei prossimi mesi esigono una chiarezza di intenti del governo regionale e il coinvolgimento delle associazioni sindacali e datoriali, anche alla luce delle proposte unitarie già presentate al Presidente Regionale Marco Marsilio e all’assessore alle attività produttive Mauro Febbo.

Concluderà i lavori il Segretario Generale UGL Paolo Capone