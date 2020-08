Il Fiume e la Memoria, XIX edizione con “Parole a fior d’acqua”

Mercoledì 26 Agosto alle ore 21.00, torna per una sola data “il Fiume e la Memoria” sulla Golena Nord di Pescara con lo spettacolo di e con Franca Minnucci

PESCARA – Domani, 26 agosto alle ore 21 presso la sulla Golena Nord di Pescara si svolgerà la XIX edizione de Il Fiume e la Memoria, festival ideato e diretto dall’attore e regista Milo Vallone, che dalla fine degli anni ’90 ha avuto, tra gli altri, il merito di riscoprire e valorizzare il lungofiume e il centro storico di Pescara. Per questa edizione pur subendo le restrizioni logistiche ed economiche che si sono abbattute su tanti reparti del tessuto sociale e in special modo sul mondo della cultura, non ha voluto saltare l’appuntamento con i suoi spettatori dando vita ad un suggestivo spettacolo sul fiume Pescara che vedrà protagonista l’attrice Franca Minnucci e che rappresenterà l’unico appuntamento di questa edizione.

“Sono contento – dichiara Milo Vallone – che l’ingegno e la creatività di Franca Minnucci non si siano arenati di fronte alle numerose difficoltà di questa estate ma che anzi abbiano trovato nuova linfa per proporre uno spettacolo che sarà sì l’unica data di questa edizione del festival ma che ci permetterà dopo alcuni anni di riappropriarci di quella location, le acque del nostro fiume, che per tante edizioni abbiamo celebrato e valorizzato. Lo spettacolo si snoderà dunque tra parole, musiche e canti e sarà il racconto per immagini poetiche, dell’amore per questo elemento straordinario che è l’acqua che da noi – conclude Vallone – trova la sua sublimazione nel mare Adriatico e nel fiume Pescara”.

“Parole a fior d’acqua…e la Pescara cantava” che vede il Patrocinio del Comune di Pescara e il sostegno della Regione Abruzzo e della Presidenza del Consiglio regionale, è uno spettacolo di e con Franca Minnucci e vede la starordinaria partecipazione della cantante Libera Candida D’Aurelio e del musicista Francesco Marranzino, alla chitarra. Timoniere d’eccezione sarà Marzio Maria Cimini mentre lo skipper del catamarano “ Fiumare Pescara”, Oberdan Caposano.

L’appuntamento è dunque per le ore 21.00 di mercoledì 26 agosto, sulla Golena Nord presso il rimessaggio “L’Ancora”. Ingresso libero.