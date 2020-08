I giovani Lauri e Feliciani alla Lisciani Calcio a 5 2020/2021

SAN NICOLÓ A TORDINO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica il rientro e la permanenza dei giovani Matteo Feliciani e Lorenzo Lauri per la stagione sportiva 2020/2021. Entrambi classe 2001, i ragazzi cresciuti nelle Under biancorosse hanno avuto la chance di militare nel girone nazionale Under 19 con la Real Dem prima dello stop forzato causa Covid-19. La scelta della società, concordata con lo staff tecnico, è parte di un ampio progetto che coinvolgerà anche altri giovani già passati da Teramo per riportare man mano il nome del futsal locale in alto.

Questo il commento di Alfredo Valente, DT e Allenatore della Lisciani: “Noi dobbiamo fare un discorso a lungo termine e la società mi ha chiesto di abbassare l’età media della rosa. Perciò non potevo fare a meno di riportare in patria i due 2001 Lauri e Feliciani. Lo scorso anno i due ragazzi sono stati con me alla Real Dem nel campionato Under 19 Nazionale. Sono stati bravissimi ad integrarsi in un gruppo molto diverso da quello di Teramo e, ancor di più, a crescere fisicamente, tatticamente e mentalmente a Montesilvano. I soli 3 mesi della loro esperienza sono stati davvero rilevanti, ecco perché ho voluto averli di nuovo in biancorosso”.