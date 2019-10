Il colonnello Gambardella in visita istituzionale a Spoltore

Il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara ha incontrato oggi il sindaco Luciano Di Lorito e la giunta comunale

SPOLTORE – Visita istituzionale a Spoltore per il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara, il colonnello Eduardo Gambardella, che ha incontrato il sindaco Luciano Di Lorito e la giunta comunale. Arrivato il 9 settembre scorso al posto del colonnello Marco Riscaldati, Gambardella è napoletano di origine, ma romano d’adozione, ed è stato trasferito proprio dalla capitale.

Accompagnato dal comandante della stazione locale, il luogotenente Enrico Bicocca, ha incontrato il sindaco assieme alla giunta, presente al completo, per un confronto molto cordiale al quale ha partecipato anche il Comandante della Polizia Locale Panfilo D’Orazio. Di Lorito ha garantito la massima collaborazione da parte dell’Ente e della Polizia Locale e parlato con Gambardella anche della volontà di conferire all’Arma dei Carabinieri la cittadinanza onoraria di Spoltore: un momento solenne per evidenziare il legame tra le due istituzioni.

“C’è un sodalizio proficuo per il nostro territorio” ha evidenziato “ormai consolidato da anni”. Gambardella ha parlato rapidamente dell’accoglienza in l’Abruzzo, in una provincia che ha trovato “ricchissima di cose da vedere e posti da visitare”.

La provincia di Pescara è un territorio che presenta delle complessità sulle quali il nuovo comandante ha promesso di lavorare con passione ed impegno. Gambardella ha sottolineato il legame tra il calore della gente d’abruzzo e quello della provincia campana, dove ha anche lavorato in passato.