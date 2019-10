Corso per Autismo all’Istituto Alberghiero De Cecco: ecco quando

Di Pietro: “prenderà il via lunedì prossimo, 7 ottobre, nell’Aula Magna di via dei Sabini, e che, attraverso 19 ore di lezione e 6 ore di lavoro individuale, andrà avanti sino a novembre“

PESCARA – “Cinque incontri tesi ad approfondire la conoscenza del disturbo delle spettro autistico e la relativa metodologia didattica, per dotare i nostri docenti di un bagaglio formativo, di un know how e degli strumenti fondamentali per affrontare in classe la patologia e garantire, a tutti gli studenti, una scuola veramente inclusiva. È il Corso di formazione avviato dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, Scuola Polo per l’Inclusione e scuola capofila Rete per l’inclusione dell’Ambito 9, in collaborazione con l’ANGSA Abruzzo Onlus, che prenderà il via lunedì prossimo, 7 ottobre, nell’Aula Magna di via dei Sabini, e che, attraverso 19 ore di lezione e 6 ore di lavoro individuale, andrà avanti sino a novembre con la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti della materia, tra cui il dottor Cerbo, Direttore della Neuropsichiatria Infantile della Asl di Pescara, e poi psicologi, psicoterapeuti e associazioni. Un corso, dunque, promosso e finanziato dal Miur, che vuole anche essere un momento di confronto di idee e condivisione di esperienze”. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro, promotrice dell’iniziativa.

“Il corso intende fornire ai docenti un’adeguata formazione dal punto di vista organizzativo e pedagogico-didattico, finalizzata all’inclusione di bambini e adolescenti con autismo nonché specifici strumenti di intervento nella pratica didattica – ha spiegato la dirigente Di Pietro -. E la nostra scuola, che è fortemente inclusiva e particolarmente attenta alle diverse abilità, tanto da aver istituito da tempo dei laboratori ad hoc e corsi dedicati ai nostri ragazzi speciali, ha deciso di farsi capofila di tale progetto partendo proprio dall’esperienza maturata nelle nostre aule. Il piano di azione nei confronti delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico prevede infatti, oltre alla diagnosi tempestiva, la presa in carico globale, l’istituzione di una rete integrata di servizi sociosanitari ed educativi, un approccio multidisciplinare e un intervento abilitativo, strutturato ed individualizzato. Per contribuire al miglioramento della qualità della vita dei propri studenti con Disturbo dello Spettro Autistico, ogni singola Istituzione deve operare ‘in rete’ e intervenire a livello sistemico, dentro e fuori la classe.

A tale scopo, gli obiettivi specifici del corso mirano ad offrire conoscenze aggiornate delle principali teorie e questioni emerse nell’ultimo decennio. Gli obiettivi delle cinque giornate saranno promuovere la cultura dell’inclusione sistemica degli studenti autistici; definire linee d’azione e strategie metodologico-didattiche efficaci all’interno di un Piano Educativo Individualizzato orientato al Progetto di Vita; raccordare la programmazione individualizzata con l’attività della classe in una prospettiva inclusiva; supportare i docenti nella progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi di inclusione di bambini ed adolescenti autistici; la mappatura delle competenze; saper individuare elementi e processi del modello sistemico di inclusione dello studente con Disturbo dello Spettro Autistico; saper elaborare e utilizzare strumenti di progettazione e valutazione dei processi di inclusione degli studenti con autismo; saper elaborare e utilizzare strumenti di intervento didattico per studenti autistici”.

PROGRAMMA

Il Corso di Formazione, diretto dalla dirigente Di Pietro, è aperto a Docenti del primo e secondo ciclo. Si comincia lunedì 7 ottobre, dalle 15 alle 18 con ‘Come è definito l’Autismo nel DSM5’, con il dottor Cerbo e la dottoressa Foresta, Neuropsichiatra infantile presso l’Ospedale civile di Pescara; il 16 ottobre, dalle 15 alle 19, ‘Disturbi dello Spettro Autistico: domande e risposte’, con la psicologa e psicoterapeuta Centra; il 18 ottobre, dalle 15 alle 19, ‘Metodi e approcci – La presa in carico globale’, con la psicologa Scandurra, Associazione ‘ALBA – Liberi dall’Autismo’ onlus, e la psicologa clinica Raffaella Papagno dell’Associazione DiversUguali; il 23 ottobre, dalle 15 alle 19, ‘La Rete integrata’, con il presidente dell’ANGSA Abruzzo Alessandra Portinari, la Terapista in riabilitazione Scarciglia, il Tecnico della Riabilitazione psichiatrica Poliziani, il referente di FederAutismo – Presidente della Fondazione ‘Il Cireneo’ onlus Germana Sorge e la psicologa Coppola. Il corso si concluderà l’8 novembre con il Convegno di Condivisione e Restituzione, ‘Bilancio, confronto e condivisione di prospettive tra i soggetti della Rete Integrata a supporto dei ragazzi autistici: Istituzioni scolastiche, Asl, Enti territoriali, Associazioni e Famiglie.