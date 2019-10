Tanti appuntamenti il 5 e 6 ottobre 2019 per la sua prima edizione a cura da ENDAS Abruzzo e One Vision Eventi

SPOLTORE – Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 16 presso il Centro Commerciale L’Arca di Spoltore si svolgerà la prima edizione di “L’Arca Sport Village”.

Si tratta di un ricco programma di attività e manifestazioni che vedrà almeno 300 tra adulti e bambini praticare la propria disciplina preferita, insieme a tantissime associazioni sportive locali.

Un’ondata di sport che trasformerà L’Arca in un villaggio organizzato ad aree allestite per l’occasione e coordinate da ENDAS Abruzzo del presidente Simone D’Angelo: dalla pallacanestro alla scherma, dal pattinaggio alla danza sportiva, ed ancora la ginnastica ritmica, le arti marziali, la pallavolo, gli scacchi, la zumba, il beach tennis, il crossfit, lo swing, il country ed il burraco.

FESTA DEI NONNI TRA MUSICA E DIVERTIMENTO

Nella giornata di domenica sarà presente il Centro Sociale Anziani “Lo Svago”, una bellissima realtà e punto di riferimento per il territorio, per lo speciale appuntamento annuale de L’Arca “Festa dei Nonni“. Durante il pomeriggio coinvolgeranno i bambini in giochi e caccia al tesoro. Alle 17:00, prima del concerto, saranno sul palco per raccontarci lo speciale rapporto tra nonni e nipoti con poesie, canzoni e piccole pillole teatrali.

Una due giorni nella quale è possibile chiedere informazioni sui corsi organizzati dalle associazioni presenti, provare lo sport preferito, danzare e passare un weekend di sport e shopping carico di entusiasmo, che si concluderà con il concerto dei “Work in Progress”, tribute band del grande Lucio Dalla.

PROGRAMMA

AREA PALLACANESTRO | zona Movielink

Amatori Basket Pescara

AREA PALLAVOLO | zona Cinema

Mediterranea Volley Spoltore

AREA PATTINAGGIO | zona Farmacia

Centro Sportivo Pattinaggio Pescara

AREA BEACH TENNIS | zona Stroili Oro

Top Smash ASD “Beach Tennis Pescara Chieti”

AREA KIDS | zona Tabacchino

(solo sabato 5 ottobre)

Le Libellule Controvento

AREA COUNTRY | zona Fontana

West Family

AREA SCHERMA | zona Isola Verde / Motivi

(solo sabato 5 ottobre)

CIRCOLO SCHERMA FLAIANO Pescara

AREA ARTI MARZIALI | zona Capri / Posà

Andrea Garofalo Martial Arts, Equipo Orsini, Palestra 4Fit Pescara

AREA GINNASTICA RITMICA | zona White Bakery

(solo sabato 5 ottobre)

ASD Calypso Chieti

AREA CALCIO BALILLA | zona White Bakery

(solo domenica 6 ottobre)

ASD Abruzzo Calcio Balilla

AREA SCACCHI | zona Nail Stop

(solo sabato 5 ottobre)

D’Annunzio Scacchi Pescara

AREA SWING | zona Farmacia

(solo domenica 6 ottobre)

Swing Bullets

AREA SWING | zona Zeno / Effetto Moda

Enjoy Swing

AREA PALLANUOTO | Bottega del Gelato

Club Aquatico Pescara

AREA CROSSFIT | zona Torre dell’Orologio / Capri

Palestra 4Fit Pescara

AREA PALCO

Sabato 5 ottobre 2019

La giornata è presentata da Francesco Sarmiento e Massimiliano Elia

ore 16:00 | Il Giglio Nel Deserto ASD

Danza del ventre

ore 16:20 | ASD Tiger Dance

Balli coreografici per ragazzi speciali

ore 16:40 | ADI DANCE

Reggaeton / modern caraibico / street dance

ore 17:00 | DRAGONFLY Associazione Culturale e Sociale

Break dance / hip-hop

ore 18:00 | Palestra 4Fit Pescara

Zumba

ore 18:30 | Asdritmolatino scuola di ballo

Danze latino-americane

ore 18:50 | West Family

Country music

ore 19:10 | LNE La NUEVA ERA

Street dance

ore 19:30 | Fuego Lab – Scuola di ballo, canto e musica // Fuego Latino

Danze caraibiche / hip-hop / dance hall

ore 19:50 | Accademia Internazionale del Musical Pescara

Danza repertorio musical Theatre Broadway