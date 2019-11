Teramo, infermieri a convegno sul codice deontologico della professione

Venerdì 22 novembre, nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo, parteciperà anche la presidente nazionale Barbara Mangiacavalli

TERAMO – “Il codice deontologico di oggi per l’infermiere di domani” è il titolo del convegno organizzato dall’Opi Teramo, l’Ordine delle professioni infermieristiche, per venerdì 22 novembre, dalle 8:30 alle 13:00, nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo, in via Comi. L’appuntamento è valido come evento formativo e assegnerà agli iscritti 4 crediti ECM.

Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Opi Teramo, Cristian Pediconi, e delle autorità che patrocinano l’evento (il presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, i dirigenti delle professioni sanitarie della Asl, Giovanni Muttillo e Giovanna Michela Pace), spazio agli interventi dei relatori. Tra i quali particolarmente atteso è quello della presidente nazionale della Fnopi, Barbara Mangiacavalli, che tratterà delle evoluzioni e prospettive della professione infermieristica. Seguirà Giuseppe Di Giuseppe, infermiere del reparto di Rianimazione di Teramo, che relazionerà sul progetto pilota abruzzese su assistenza, fine vita e terapia intensiva aperta. Chiuderà Andrea Fini, infermiere del reparto di Neurochirurgia di Teramo e consigliere OPI Teramo, sull’importanza della comunicazione sul campo. Il convegno sarà moderato da Francesco Visciotti, responsabile formazione dell’Opi Teramo, e Giancarlo Cicolini, presidente dell’Opi Chieti e tesoriere Fnopi. I lavori si concluderanno con un confronto tra relatori, istituzioni e associazioni dei pazienti.